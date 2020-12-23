TBMM çalışanlarına sağlık sigortası

Mecliste düzenlenen törende Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu karşılıklı protokol imzaladı. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nda da sektörün öncü şirketlerinden biri olma misyonu ve sağlık hizmetini 83 milyona ulaştırma hedefi doğrultusunda bu branştaki poliçelerini yeni teminatlarla güçlendirdiklerini belirten Atilla Benli, “Son yıllarda büyük ilgi gören Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürünümüzü Ameliyat Tazminat Teminatı, Check up Teminat, ve Doğum ve Hamilelik Takibi Teminatı ile güçlendirerek daha cazip hale getirdik. Kapsamını genişlettiğimiz ürünümüzle Türkiye Büyük Millet Meclisi personeli ve bağımlılarını da güvence altına almaktan gurur duyuyoruz” dedi