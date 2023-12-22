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Siyaset TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder hastaneye kaldırıldı
Siyaset

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder hastaneye kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2023-12-22 21:09:00 -
TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder hastaneye kaldırıldı

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, tansiyonunun düşmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri devam ediyor.

Milletvekilleri bütçe teklifi üzerine konuşma yaparken, birleşimi yöneten TBMM Başkanvekili Önder rahatsızlandı.

DEM'den açıklama

Önder, hastanede müşahede altına alındı. DEM Parti'den yapılan açıklamada, "Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder tansiyonunun düşmesi nedeniyle hastanede müşahede altına alındı" denildi.

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