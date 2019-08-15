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TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın kabulleri

Adan, Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Tunis ve Nijer Dışişleri, İşbirliği, Afrika Entegrasyonu ve Yurtdışında Yaşayan Nijerliler Bakanı Ankourau'yu ayrı ayrı kabul etti

15 Ağustos 2019 Perşembe 16:27
TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın kabulleri

TBMM (AA) - TBMM Başkanvekili Celal Adan, Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabeela Tunis ve Nijer Dışişleri, İşbirliği, Afrika Entegrasyonu ve Yurtdışında Yaşayan Nijerliler Bakanı Kalla Ankourau'yu ayrı ayrı kabul etti.

Adan'ın, Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Tunis ve beraberindeki heyeti kabulü, makamında gerçekleşti.

Tunis'i Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Adan, konuk bakana TBMM hakkında bilgi verdi.

Türkiye ile Sierra Lione parlamentoları arasında ilişkiler tesis edilmesinin, karşılıklı dayanışmayı güçlendireceğine işaret eden Adan, milli iradenin tecelli ettiği kurumlar arasındaki iş birliğinin iki ülke halkını birbirine yakınlaştıracağını vurguladı.

Celal Adan, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol'un, TBMM Sierra Leone Dostluk Grubu Başkanı olarak seçildiğini belirterek, dostluk gruplarının parlamentolar arasındaki temaslara hız kazandıracağını kaydetti.

Kabul, basına kapalı devam etti.

- "Nijer ile savunma sanayinde iş birliğimiz geliştirilmeli"

TBMM Başkanvekili Adan, daha sonra Nijer Dışişleri, İşbirliği, Afrika Entegrasyonu ve Yurtdışında Yaşayan Nijerliler Bakanı Kalla Ankourau ve beraberindeki heyeti de makamında kabul etti.

Adan, buradaki konuşmasında, bugün Türkiye ile Nijer arasındaki iş birliğini daha ileriye taşıyacak üç anlaşmanın imzalandığını anımsattı.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması gerektiğine değinen Adan, Türk şirketlerinin Nijer'deki yatırımlarını anlattı.

Celal Adan, FETÖ'ye karşı Türkiye ile gerçekleştirdiği iş birliği ve bu terör örgütüyle iltisaklı okulların Türkiye Maarif Vakfı'na devri konusunda Nijer'e teşekkür etti.

Nijer ile savunma sanayinde iş birliğinin artırılması gerektiğini vurgulayan Adan, Türkiye'de eğitim gören Nijerli öğrencilerin sayısının artırılmasının, ülkeler arasındaki ilişkileri geliştireceğini de ifade etti.

Adan'ın kabulü, basına kapalı sürdü.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 16:27
  1. Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabeela Tunis
  2. Sierra Leone Dostluk Grubu Başkanı
  3. TBMM Başkanvekili Celal Adan

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