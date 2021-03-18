TBMM Başkanı'ndan Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi ve HDP'ye kapatma davasına ilk yorum

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurması Türkiye gündemine bomba gibi düşerken, Meclis Başkanı Mustafa Şentop konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. Şentop, "Anayasamızda parti kapatma var, bir ilk değil. Başka ülkelerde de parti kapatma ile ilgili düzenlemeler var" dedi.

HDP'nin kapatılması için dava açıldı

Dün akşam TBMM Genel Kurulu'nda tezkeresi okunan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürülürken, kısa süre sonra da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

TBMM Başkanı Şentop'tan ilk yorum

Türkiye Büyük Millet Meclisi Mustafa Şentop, Gergerlioğlu kararı ve HDP'nin kapatılmasına yönelik davayla ilgili açıklamada bulundu.

"Başka ülkelerde de parti kapatma ile ilgili düzenlemeler var"

Parti kapamanın anayasada olduğunu vurgulayan Şentop, "Bir ilk değil. Başka ülkelerde de parti kapatma ile ilgili düzenlemeler var. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı dava açıyor. Siyasi partilerin kapatılması gereken hususlar konusunda partilerin hassas olması gerekiyor." dedi.

Şentop'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Aslında daha önce bu şekilde benzer bir olay yaşandı. 3 vekilin haklarındaki kesin kararın okunmasıyla vekillikleri sona ermişti. Biri Berberoğlu diğer ikisi de 2 HDP'li vekil idi. Bu süreç ilk defa karşımıza çıkan hüküm değil. Yanlışlık varsa hükümle ilgili nasıl düzeltileceği mevzuatımızda var. AYM'ye bireysel başvurular hükmün kesinleşmesine engel değil.

"Kesin hüküm Genel Kurula bildirildikten sonra vekilliği düşer"

Ortada bir kesin hüküm var. AYM'deki sürecin nasıl işleyeceğini bilemiyoruz. Tedbir başvurusu yapılmış eski vekil tarafından AYM reddetmiş. Kesin hüküm Genel Kurula bildirildikten sonra vekilin vekilliği düşer. Daha ilerisi yasama faaliyetlerinin engellenmesine varmaz diye ümit ediyorum.

"1994'te yaşanan olaylarla hiçbir alakası yok"

1994'te yaşanan olaylara atıf yapılıyor. Hiçbir alakası yok. 1994'te bazı vekillerin dokunulmazlığı kaldırılmıştı, vekillikleri devam ediyordu. Burada bir vekilin vekilliğinin sona ermesi söz konusu.

"Türkiye hakkında terör örgütlerinden, bilgi almak çok vahim"

Onun detaylarını bilmiyorum. Zaten müzakereler devam ediyordu. Türkiye konusunda AB'nin, AP'nin yaptığı bir değerlendirme vardı Suriye üzerinden. Türkiye hakkında Türkiye'deki terör örgütlerinden, Avrupa'daki uzantılarından bilgi almak çok vahim, hatadır"