  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem TBMM Başkanı'ndan Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi ve HDP'ye kapatma davasına ilk yorum
Gündem

TBMM Başkanı'ndan Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi ve HDP'ye kapatma davasına ilk yorum

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, HPD'ye açılan kapatma davası ve HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 18:19:00 - 2021-03-18 18:32:32

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurması Türkiye gündemine bomba gibi düşerken, Meclis Başkanı Mustafa Şentop konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. Şentop, "Anayasamızda parti kapatma var, bir ilk değil. Başka ülkelerde de parti kapatma ile ilgili düzenlemeler var" dedi.

HDP'nin kapatılması için dava açıldı

Dün akşam TBMM Genel Kurulu'nda tezkeresi okunan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürülürken, kısa süre sonra da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

TBMM Başkanı Şentop'tan ilk yorum

Türkiye Büyük Millet Meclisi Mustafa Şentop, Gergerlioğlu kararı ve HDP'nin kapatılmasına yönelik davayla ilgili açıklamada bulundu.

"Başka ülkelerde de parti kapatma ile ilgili düzenlemeler var"

Parti kapamanın anayasada olduğunu vurgulayan Şentop, "Bir ilk değil. Başka ülkelerde de parti kapatma ile ilgili düzenlemeler var. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı dava açıyor. Siyasi partilerin kapatılması gereken hususlar konusunda partilerin hassas olması gerekiyor." dedi.

Şentop'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Aslında daha önce bu şekilde benzer bir olay yaşandı. 3 vekilin haklarındaki kesin kararın okunmasıyla vekillikleri sona ermişti. Biri Berberoğlu diğer ikisi de 2 HDP'li vekil idi. Bu süreç ilk defa karşımıza çıkan hüküm değil. Yanlışlık varsa hükümle ilgili nasıl düzeltileceği mevzuatımızda var. AYM'ye bireysel başvurular hükmün kesinleşmesine engel değil.

"Kesin hüküm Genel Kurula bildirildikten sonra vekilliği düşer"

Ortada bir kesin hüküm var. AYM'deki sürecin nasıl işleyeceğini bilemiyoruz. Tedbir başvurusu yapılmış eski vekil tarafından AYM reddetmiş. Kesin hüküm Genel Kurula bildirildikten sonra vekilin vekilliği düşer. Daha ilerisi yasama faaliyetlerinin engellenmesine varmaz diye ümit ediyorum.

"1994'te yaşanan olaylarla hiçbir alakası yok"

1994'te yaşanan olaylara atıf yapılıyor. Hiçbir alakası yok. 1994'te bazı vekillerin dokunulmazlığı kaldırılmıştı, vekillikleri devam ediyordu. Burada bir vekilin vekilliğinin sona ermesi söz konusu.

"Türkiye hakkında terör örgütlerinden, bilgi almak çok vahim"

Onun detaylarını bilmiyorum. Zaten müzakereler devam ediyordu. Türkiye konusunda AB'nin, AP'nin yaptığı bir değerlendirme vardı Suriye üzerinden. Türkiye hakkında Türkiye'deki terör örgütlerinden, Avrupa'daki uzantılarından bilgi almak çok vahim, hatadır"

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Bay Başkan

Hatırlıyor musun bay başkan sizden öncekilerde zulmetmek ve hayat hakkı tanımamak için binbir dereden su getiriyorlar yasaları eğip büküyorlardı. O zulüm günleri nr cabuk unuttunuz benzetmek istemezdim Ama Nazi Almanyasında zulme vd gadre uygulayan yahudilerin Filistin topraklarında müslümanlara yaptığı zulme bakınca sıfat olarak nekadar onlara benzediginizin farkındamısınız.. unutmayın ne siz bakışınız ne koltuklarına nede yasalar.. Allah kerimdir..
  • Yanıtla

İçler acısı.

Macron'a laf edeceğinize kendi akıl ve ruh durumunuza bakın önce. Ülke içinde de dışında da muhatap alınmak için herşeyi yapıyorsunuz. "Reklamın iyisi kötüsü olmaz." Hesabı. 
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
DEVA Partili isim Kafatası ölçen, ezanı Türkçeleştiren Reşit Galip’i öve öve bitiremedi!
Siyaset

DEVA Partili isim Kafatası ölçen, ezanı Türkçeleştiren Reşit Galip’i öve öve bitiremedi!

Ali Babacan'ın Genel Başkanı olduğu DEVA Partisi'nin Genel Merkez Uyuşmazlık Komisyonu Üyesi Furkan Arık, sosyal medya hesabı üzerinden skan..
Rus tarihçiden olay açıklamalar! ‘Türklere karşı savaşmak için ABD’den yollandılar’
Dünya

Rus tarihçiden olay açıklamalar! ‘Türklere karşı savaşmak için ABD’den yollandılar’

"Terörizm, Ermeni milliyetçiliğinin ideolojisi ve sistematik pratiğidir" diyen Rus tarihçi Prof. Oleg Kuznetsov, "Osmanlı’ya karşı savaşa ka..
Bakanlık duyurdu: Sınırda yakalandılar
Aktüel

Bakanlık duyurdu: Sınırda yakalandılar

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den Türkiye'ye sızmaya çalışan 1'i PKK/YPG terör örgütü mensubu 5 kişinin yakalandığını açıkladı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay