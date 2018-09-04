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TBMM Başkanı Yıldırım Eskişehir'de

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Eskişehir'deki Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezini ziyaret etti.

04 Eylül 2018 Salı 17:52
TBMM Başkanı Yıldırım Eskişehir'de

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Eskişehir'deki BirleştirilmişHava Harekat Merkezini ziyaret etti.

Burada, Muharip Hava Kuvveti Komutanı OrgeneralAtilla Gülan ve diğer askeri yetkililer, Yıldırım'a, İnsansız Hava Araçlarının (İHA) sağladığı görüntüler aracılığıyla terör unsurlarına yönelik hava operasyonları hakkında bilgi verdi.

Yıldırım ayrıca, Kandil ve Hakurk bölgesine gerçekleştirilen operasyonları da anlık olarak takip etti.

Yıldırım'a ziyaretinde, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu ve Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak da eşlik etti.

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 17:52
  1. Eskişehir
  2. Binali Yıldırım

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