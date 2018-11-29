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TBMM Başkanı Yıldırım: Dünyanın en büyük havalimanını yapmamız tesadüf değil

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Asya Parlamenterler Asamblesi'nde açıklamalarda bulundu. Yıldırım konuşmasında, "Dünyanın en büyük havalimanını yapmış olmamız tesadüf değildir." dedi.

29 Kasım 2018 Perşembe 17:02
TBMM Başkanı Yıldırım: Dünyanın en büyük havalimanını yapmamız tesadüf değil

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Asya Parlamenter Asamblesi 11. Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, önemli açıklamalarda bulundu.

Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Dünyanın en büyük havalimanını yapmamız tesadüf değildir"

"Toplantının gayesi Asya'yı medeniyet merkezi yapmak. İstersek Asya'yı yeniden dünyanın çekim merkezi yapar, insanlığın umudu haline getirebiliriz. Dünyanın en büyük havalimanını yapmış olmamız tesadüf değildir. Dünyada gelişimin değişimin iy iokunmasının sonucudur. Daha güzel bir dünyada yaşamak bütün insanların hakkıdır. Parlamenterler olarak hepimize görev düşmektedir.

"Çatışmaların hiçbir faydası yoktur"

Çatışmaların bölgemize, insanlığa hiçbir faydası yoktur. Yapılması gereken; mevcut sorunları ortadan kaldırmak, parlamenter diplomasiyi etkin kullanarak anlaşmazlıkları, sorunları hükümetlerimizin çözebilmesine katkı sağlamaktır."

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 17:02
  1. Binali Yıldırım
  2. Açıklama

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