0553 313 94 23

TBMM Başkanı Şentop'un vekalet verdiği kurbanlık kesildi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve AK Parti Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik'in vekalet verdiği kurbanlıklar, TDV tarafından Kilis'te kesildi

11 Ağustos 2019 Pazar 12:17
TBMM Başkanı Şentop'un vekalet verdiği kurbanlık kesildi

KİLİS (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve AK Parti Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik'in vekalet verdiği kurbanlıklar, Türkiye Diyanet Vakfıca (TDV) Kilis'te kestirildi.

İl Müftüsü Abdurrahman Şahşin, özel bir kesimhanenin bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve AK Parti Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik'in TDV'ye vekalet verdiği kurbanların etlerinin, diğer kurbanlarla Diyanet İşleri Başkanlığınca başlatılan çalışma kapsamında, Türk ve Suriyeli ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacağını söyledi.

Kendilerine tebliğ edilmiş bu önemli görevi ifa etmenin sevincini yaşadıklarını aktaran Şahin, şöyle devam etti:

"Bugün burada Meclis Başkanımız Şentop ve Antalya Milletvekilimiz Çelik'in bize verdikleri vekalet kurbanlarının kesimini icra ettik. Allah kurbanlarını kabul etsin. Bize vekalet eden başta TBMM Başkanı ve Antalya Milletvekili Çelik olmak üzere tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Allah kurbanlarını kabul eylesin. Şu an itibarıyla 700 civarında vekaletli keseceğimiz kurban var. Emin olsunlar yardımlarını en iyi şekilde değerlendireceğiz."

Kilis'in kendi nüfusundan fazla Suriyeli misafire ev sahipliği yaptığını hatırlatan Şahin, aynı zamanda sınır kenti olmasından dolayı sınır ötesi yardımları da koordine ettiklerini kaydetti.

TDV olarak Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı yanında kurudukları tesiste yaklaşık 3,5 yıl önce başlatılan "Şimdi Yaraları Sarma Zamanı" kampanyası kapsamında sınır ötesine 20 bin kişilik sıcak yemek ve ekmek göndermeye devam ettiklerini aktaran Şahin, hayırsever vatandaşlara ihtiyaç sahipleri adına teşekkür etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 12:17
  1. Kilis
  2. Kilis il Müftüsü Abdurrahman Şahin
  3. kurban vekaleti
  4. TBMM Başkanı Mustafa Şentop

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kurban etini saklarken sakın bu hataları yapmayın
    1. Kurban etini saklarken sakın bu..
    2. Mevsimlik fındık işçilerinin buruk..
    3. Başkan Bozkurt şehit aileleri ve..
    4. Nevşehir’de acemi kasaplar hastaneye..
    5. Manisa Futbol Kulübü, İsmail..
    6. Vali Çakacak, bayram namazını Çarşı..
    7. Kapadokya’da balon turları iptal oldu
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, Mehmetçik’e..
    9. 4 yaşındaki kız trenin altında kaldı!
    10. Türk Kızılay Ürdün'de 525 kurban..
    11. Denizli’de acemi kasaplar hastanelere..
    12. Manisa’dan kurban manzaraları
    13. Yozgat’ta kurban satışları birinci gün..
    14. Kurban satış yerlerinde hijyen
    15. Bayram günü ölen evlada son bakış
    16. Başkan Erdoğan askerlerin bayramını..
    17. AK Parti Çanakkale İl Başkanlığından..
    18. Rusya’da benzin istasyonunda patlama:..
    19. "Üstüne reyhan dikecek başında Kur'an..
    20. SANKON’da Ferudun Cevahiroğlu’na tam..
    21. Kurban keserken kendini kesenler..
    22. Malatya'da şehit mezarlarına ziyaret
    23. Kurban satış ve kesim alanı bayramın..
    24. Kaçan kurbanlık boğa sahiplerini 20..
    25. Adana'da yolcu treninin çarptığı 4..
    26. Bülent Turan, bayram namazını kendi..
    27. Van’da bayramlaşma töreni
    28. Şanlıurfa’da 132 acemi kasap..
    29. Jandarma ekiplerinden tabelalı uyarı
    30. Akçakale’de odunlukta çıkan yangın..
    Deprem uzmanından korkutan uyarı! "Bir hafta içinde Doğu ve Batı'da depremler olacak"
    Deprem uzmanından korkutan uyarı! "Bir hafta içinde Doğu ve Batı'da depremler olacak"
    Londralı taksi şoförlerinin beyninde ne var?
    Londralı taksi şoförlerinin beyninde ne var?
    Bakanlık duyurdu! Artık Türkiye'deki tüm noterler...
    Bakanlık duyurdu! Artık Türkiye'deki tüm noterler...
    Ticari menfaat için hacı adaylarını kullanıyorlar! ABD-Alman şirketinin reklamını yaptılar
    Ticari menfaat için hacı adaylarını kullanıyorlar! ABD-Alman şirketinin reklamını yaptılar
    AK Parti, CHP’nin iddiasını yalanladı
    AK Parti, CHP’nin iddiasını yalanladı

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    İstemsiz kas hareketlerinin türleri nelerdir?
    İstemsiz kas hareketlerinin türleri nelerdir?
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oluyor! İşte o 6 isim, içlerinde CHP'li de var
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oluyor! İşte o 6 isim, içlerinde CHP'li de var