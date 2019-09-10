TBMM Başkanı Şentop'un kabulü

TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanovic'i kabul etti. Şentop'un, Karadağ Dışişleri Bakanı Darmanovic ve beraberindeki heyeti kabulü, basına kapalı gerçekleştirildi.



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