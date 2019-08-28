TBMM Başkanı Şentop’tan Şule Yüksel Şenler için taziye mesajı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, vefat eden yazar Şule Yüksel Şenler için sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, vefat eden yazar Şule Yüksel Şenler için sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

TBMM Başkanı Şentop, yazar Şule Yüksel Şenler’in vefatı nedeniyle Twitter’dan bir mesaj paylaştı. Şentop açıklamasında, “Türkiye’de milli değerlerin gelişmesi için uzun yıllar mücadele eden yazar, hatip ve büyük dava insanı, rol model Şule Yüksel Şenler Hanımefendi’nin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum“ dedi.

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