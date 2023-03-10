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Siyaset TBMM Başkanı Şentop’tan seçim mesajı
Siyaset

TBMM Başkanı Şentop’tan seçim mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerin, 14 Mayıs’ta yapılması kararını imzalamasının ardından, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da şahsi Twitter hesabından bir mesaj paylaştı.

Yeniakit Publisher
2023-03-10 15:45:00 -
TBMM Başkanı Şentop’tan seçim mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı ve Milletvekilli seçimlerinin, 14 Mayıs’ta yapılması kararını imzalamasının ardından, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da şahsi Twitter hesabından bir mesaj yayımlayarak seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

Şentop mesajında, "14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerinin ülkemiz, milletimiz, Meclisimiz ve tüm siyasi partilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Milletimizin Türk demokrasi tarihine geçecek yüksek bir katılımla sandığa gitmesini temenni ediyor, Aziz Milletimizin bu seçimlerde de demokratik tavrını ortaya koymada tüm dünyaya örnek olacağına canıgönülden inanıyorum" görüşlerine yer verdi.

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