  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem TBMM Başkanı Şentop'tan 'Haçlı zihniyeti' benzetmesi
Gündem

TBMM Başkanı Şentop'tan 'Haçlı zihniyeti' benzetmesi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cezayir Millet Meclisi (Senato) Başkanı Salih Kocil ile gerçekleştirdiği görüşmede Türkiye-Cezayir ilişkilerini ve Batılı bazı ülkelerde Kur’an-ı Kerim'e yapılan saldırıları ele aldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-30 18:35:00 -
TBMM Başkanı Şentop'tan 'Haçlı zihniyeti' benzetmesi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cezayir Millet Meclisi (Senato) Başkanı Salih Kocil ile gerçekleştirdiği görüşmede Türkiye-Cezayir ilişkilerini ve Batılı bazı ülkelerde Kur’an-ı Kerim'e yapılan saldırıları ele aldı.

Şentop, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 17. Konferansı dolayısıyla bulunduğu Cezayir'de Meclis (Senato) Başkanı Kocil ile bir araya geldi.

Türkiye-Cezayir ilişkilerinin son dönemde gelişen bir yapı sergilediğini ifade eden Şentop, bu gelişmenin 2021'de 4,1 milyar dolar olan ikili ticaret hacminin 2022'de yüzde 28'lik artışla 5,3 milyar dolara çıkmasıyla kendini gösterdiğini belirtti.

Şentop, parlamentolar arası ilişkileri de iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendiren bir boyut olarak gördüklerini söyledi.

İsveç'te Kur’an-ı Kerim'e yapılan saldırıya değinen Şentop, İsveç'teki eylemi yapan kişinin adeta devlet koruması altında bunu gerçekleştirdiğini belirtti.

Şentop, İslam dünyasından gelen tepkilerin ise cılız kaldığına dikkati çekerek, "Buna kınamanın çok cılız kaldığını üzülerek müşahede ettik. Böyle olduğu için zaten aynı eylem Hollanda ve Danimarka'da da olabildi." dedi.

Birkaç gün sonra İsveç’te Tevrat’ı yakma girişiminin engellendiğini hatırlatan Meclis Başkanı Şentop, birkaç gün içinde yaşanan iki olayın gerek İsveç hükümeti gerekse dünyanın tutumunu göstermesi bakımından önemli olduğunu vurguladı.

Şentop, "Bu, Avrupa ülkelerinin hukuk, İslam düşmanlığı bakımından yüzyıllardır zihniyetlerinin değişmediğini gösterdi. Haçlı seferlerini hangi zihniyetle yaptılarsa aynı zihniyet şu anda da tezahür ediyor. Güya ifade hürriyeti kapsamında gördüklerini söylediler ama birkaç gün sonra Tevrat’a karşı eylem ifade hürriyeti kapsamında görülmedi. Fırsat bulduklarında Müslümanlara karşı aynı şekilde hareket edeceklerdir bunda hiç şüphe yok. Bunun karşısında bizim bir araya gelmemiz, onların karşısında gördüğü lokmayı büyütmemiz, temel değerlerimize karşı birlik içinde hareket etmemiz gerekir. Ses yükseltmeliyiz." dedi.

İsveç’ten büyük ikiyüzlülük! Tevrat yakılmasına izin vermedi
İsveç’ten büyük ikiyüzlülük! Tevrat yakılmasına izin vermedi

Gündem

İsveç’ten büyük ikiyüzlülük! Tevrat yakılmasına izin vermedi

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması Tokyo'da protesto edildi
İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması Tokyo'da protesto edildi

Dünya

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması Tokyo'da protesto edildi

İsveçli siyasetçiden alçak sözler: Türkiye üzülüyorsa 100 Kur'an daha yakın
İsveçli siyasetçiden alçak sözler: Türkiye üzülüyorsa 100 Kur'an daha yakın

Gündem

İsveçli siyasetçiden alçak sözler: Türkiye üzülüyorsa 100 Kur'an daha yakın

İsveçli yetkili: İsveç'te suç çeteleri PKK'yı finanse ediyor
İsveçli yetkili: İsveç'te suç çeteleri PKK'yı finanse ediyor

Dünya

İsveçli yetkili: İsveç'te suç çeteleri PKK'yı finanse ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO çıkışı: İsveç şok olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO çıkışı: İsveç şok olacak

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO çıkışı: İsveç şok olacak

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Hasel

Cezayır, bizim için önemli ülkedir.Daha ileri seviyede birliktelik olmalı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23