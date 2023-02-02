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Siyaset TBMM Başkanı Şentop'tan Erdoğan'ın tekrar aday olmasına dair açıklama
Siyaset

TBMM Başkanı Şentop'tan Erdoğan'ın tekrar aday olmasına dair açıklama

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığına dair açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2023-02-02 11:04:00 -
TBMM Başkanı Şentop'tan Erdoğan'ın tekrar aday olmasına dair açıklama

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masasına konuk oldu. Şentop, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ve editörlerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı konusundaki tartışmalara yanıt veren Şentop, "Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığı siyaseten belliydi. Tartışmanın zamanlaması ilginç. Hiçbir tereddüt yok. Cumhurbaşkanımızın bu birinci dönemidir, Cumhurbaşkanımızın ikinci defa adaylığı söz konusudur. Bu bakımdan Anayasa'ya göre hiçbir hukuki problem yok" diye konuştu.

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