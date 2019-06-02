0553 313 94 23

TBMM Başkanı Şentop’dan partilere milli meselelerde birlik çağrısı

Tekirdağ’da iftar programına katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, milli meselelerde Meclisteki tüm siyasi partilerin birlikte hareket edebilmesinin önemli olduğunu vurgulayarak, "Bunu 19 Mayıs 2019’da Samsun’da başardık.

02 Haziran 2019 Pazar 23:14
TBMM Başkanı Şentop’dan partilere milli meselelerde birlik çağrısı

Tekirdağ’da iftar programına katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, milli meselelerde Meclisteki tüm siyasi partilerin birlikte hareket edebilmesinin önemli olduğunu vurgulayarak, "Bunu 19 Mayıs 2019’da Samsun’da başardık. İnşallah bundan sonra da milli meselelerde, milletimizin hepsini alakadar eden meselelerde bir araya gelip birlikte hareket etme, ortak tavır alma gayreti içerisinde olacağız" dedi.


TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Esnaf ve Sanatkârlar Odalar Birliği tarafından Tekirdağ Turizm ve Otelcilik Uygulama Oteli bahçesinde düzenlenen iftar programına katıldı. Programda konuşan Şentop, "Türkiye büyük bir ülke, 82 milyon nüfusumuz var. Herkesin aynı fikirde olması mümkün değil. Memleket meseleleri ile ilgili birçok farkı görüşlere sahip olabiliriz. Ancak milli meseleler dediğimiz meselelerde, işte bunlardan birisi istiklal mücadelemiz ve bu mücadelemizin geleceğe yansıyan yönleri. Böyle meselelerde bir araya gelebilmeyi ve bir arada olduğumuzu gösterebilmeyi başarmamız lazım. Bunu 19 Mayıs 2019’da Samsun’da başardık. İnşallah bundan sonra da milli meselelerde, milletimizin hepsini alakadar eden meselelerde bir araya gelip birlikte hareket etme, ortak tavır alma gayreti içerisinde olacağız. Bunun bir benzerini Meclis başkanı seçildikten bir süre sonra 15 Mart’ta Yeni Zelanda’da iki camide gerçekleşen terör saldırısı sonrasında gerçekleştirdik. Meclisteki bütün siyasi partiler, bütün grup başkanvekilleri ile beraber ortak kınama mesajı yayımladık. Dolayısı ile Türkiye’de ayrılacağımız, tartışacağımız meseleler çoktur. Ama milli meselelerde birlikte hareket edebilmek çok önemli. Bunu gösterme başarısı önemliydi, başlangıcı güzel oldu. Başlangıcı parlak olanın sonu da parlak olur” şeklinde konuştu.



“Tekirdağlılar biraz daha eşittir”


Şentop, “Birçok noktada TBMM Başkanı Ankara’da yoğun olarak çalışmalar, faaliyetler içerisinde. Bunlardan birisi de az önce zikrettiğim 100. yıl kutlamaları ile ilgili çalışmalar. Türkiyemize inşallah bu toplantılar için birçok devlet başkanı ve meclis başkanı davet edeceğiz. Bu münasebetle Tekirdağ’ı Ankara’da temsil etmek için büyük bir gayret gösteriyoruz. Sizin de her zaman bir Tekirdağlı hemşehrinizin Ankara’da olduğunu bilmenizi istiyorum. Tekirdağ’dan gelen bütün meseleleri birinci öncelikle, dikkatle çözüyoruz. Meclis başkanı seçildikten sonra da İngiltere’de bir söz vardır. İngiltere’de ’Bütün İngilizler eşittir ancak kraliçe biraz daha fazla eşittir’ derler. Ben de Türkiye’de Meclis başkanı sıfatıyla söylüyorum. Bütün vatandaşlarımız, illerimiz, şehirlerimiz eşittir. Ama Tekirdağ ve Tekirdağlılar biraz daha eşittir. Tekirdağımız biliyorsunuz ülkemize en çok katkı yapan şehirlerimizden birisi” diyerek sözlerini noktaladı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 23:14
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Kılıç, iftarda muhtarlarla bir araya geldi
    1. Başkan Kılıç, iftarda muhtarlarla bir..
    2. Gönül sofralarında on binler buluştu
    3. Irak’ta aileleri DEAŞ’a katılan 122..
    4. TBMM Başkanı Şentop’dan partilere..
    5. Filistin Türkiye Mezunları Derneğinden..
    6. U-18 Erkekler Türkiye Basketbol..
    7. Honaz seçimlerini CHP’li aday kazandı
    8. Bayram tatiline giden aile kaza..
    9. Azez’de patlama: 13 ölü
    10. Hazırlık maçı: Türkiye: 2 -..
    11. AK Parti Çanakkale İl Başkanlığından..
    12. Proje çöküyor mu? F-35 en kötü..
    13. Suriye-Türkiye sınırındaki Azez..
    14. Futbol: Hazırlık maçı
    15. "89 bin 951 kişiye insani ikamet izni..
    16. Bahreyn'den Katar'ın KİK zirvesiyle..
    17. Tenis: Fransa Açık
    18. Ordu'da otomobil kamyonetle çarpıştı:..
    19. Kadın milli basketbolcular İspanya'ya..
    20. Hatay'da "kardeşlik sofrası" kuruldu
    21. Banu Alkan: Güzel ve zeki olmaktan..
    22. İran’dan ABD’nin şartsız müzakere..
    23. Irak'tan "IKBY tek varil dahi petrol..
    24. Başkan Yüksel’den küçük Kırkpınar’a..
    25. Binali Yıldırım, Keskin’de seçimi..
    26. "Seçimler yolsuzluk, özensizlik kabul..
    27. Bakan Çavuşoğlu, Alanyaspor'un..
    28. Edirne’de inşaatın çatısında yangın
    29. Filistin, Kudüs'teki gerginliğin..
    30. Tekirdağ’da iki ayrı kazada yaralanan..
    KKTC'nin yeni Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Türk ordusu çekilirse...
    KKTC'nin yeni Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Türk ordusu çekilirse...
    Melih Gökçek'ten gündemi sarsacak açıklama: Kapalı kapılar arkasında yapıldı
    Melih Gökçek'ten gündemi sarsacak açıklama: Kapalı kapılar arkasında yapıldı
    Oy avcılığına çıkarken avlandı! Cumhuriyet, Kemal’in maskesini istemeden düşürdü
    Oy avcılığına çıkarken avlandı! Cumhuriyet, Kemal’in maskesini istemeden düşürdü
    İspanya'dan kritik Türkiye ve Patriot açıklaması!
    İspanya'dan kritik Türkiye ve Patriot açıklaması!
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Proje Ekrem’in yalanları bitmiyor
    Proje Ekrem’in yalanları bitmiyor
    Suudi Arabistan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
    Suudi Arabistan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür