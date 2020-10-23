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Aktüel TBMM Başkanı Şentop: "Türkiye salgın sürecini en az zararla yürüten ülkelerden"
Aktüel

TBMM Başkanı Şentop: "Türkiye salgın sürecini en az zararla yürüten ülkelerden"

Yeniakit Publisher
2020-10-23 17:58:01 -
TBMM Başkanı Şentop: "Türkiye salgın sürecini en az zararla yürüten ülkelerden"

TEKİRDAĞ (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Salgın sürecinde herkes zarar etti ama diğer ülkelerle mukayese ettiğimizde, sağlık sistemi bakımından, salgının ekonomiye etkileri bakımından Türkiye süreci en az zararla yürüten ülkelerden birisidir." dedi.

Kentte protokol üyelerince karışlanan TBMM Başkanı Şentop, Hayrabolu ilçesinde Güzelce Hasan Bey Camisi'nde cuma namazını kıldı. Şentop, cami çıkışı esnafı selamlayarak "hayırlı işler" diledi. Kızının sağlık sorunları olduğunu belirten bir vatandaşı dinleyen Şentop, sorunun çözülmesi için yetkililere talimat verdi. Şentop daha sonra Hayrabolu Kaymakamı Mehmet Sülün ile Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnanı ziyaret etti.

- Vatandaşlarla bir araya geldi

Şentop, yapımı devam eden Tekirdağ-Hayrabolu kara yolunda çalışmaları inceleyip yetkilerden bilgi aldı. İncelemelerin ardından Şentop Delibedir Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

Şentop, burada yaptığı konuşmada, koronavirüsün bütün dünyayı etkilediğini söyledi. Dünyanın gündemindeki ağırlıklı konunun Kovid-19 salgını olduğunu ifade eden Şentop, "Herkes 'Yeterli tedbir aldın, almadın' konusunu tartışıyor. Ülkemizde bu salgından çok etkilendi. Salgın sürecinde herkes zarar etti ama diğer ülkelerle mukayese ettiğimizde, sağlık sistemi bakımından, salgının ekonomiye etkileri bakımından Türkiye süreci en az zararla yürüten ülkelerden birisidir. Bunda başta Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin önceden aldığı tedbirler etkili oldu." diye konuştu.

- Şehir hastaneleri

Şehir hastaneleri yapılırken eleştirenlerin salgın döneminde hastanelerin faydalarını gördüklerini vurgulayan Şentop, şunları kaydetti:

"Bu süreçte sağlık altyapısı çok önemli hale geldi. (Bu bir tahmin buna dair yazılan şeyler de var) Bu bir virüs, aşısı bulunacak ilacı bulunacak. Ama bundan sonra bunun benzerleri yine insanların peşinde dolaşacak gibi gözüküyor. Hem küreselleşmenin etkisi bu hem de bir taraftan tabiricaizse biyolojik silah şeklinde bu tür mikrop virüs üretmeye dair yapılan bazı çalışmalar var. Bunlar da bazen kontrolden çıkıyor. Bunlar bazen de kasıtlı olabilir."

-"Tedbirlere uyulmalı"

Salgındaki en önemli vazifenin herkesçe tedbirlere uyulması olduğunun altını çizen Şentop, şöyle devam etti:

"Sağlık altyapısı, sağlık sistemleri ülkelerin gelişmişliklerini gösteren bir unsur haline gelmiştir. Eskiden ülkelerin ekonomisine bakılırdı, silah gücüne bakılırdı büyük ülke dediğimiz zaman. Şimdi ise sağlık sistemi, sağlık altyapısı da bu büyüklüğün ölçüsü haline gelecek. Türkiye bu bakımdan diğer ülkelerle mukayese edildiğinde çok önemli mesafeler almış durumda. Burada vatandaşımızın da dikkati çok önemli. Sağlık Bakanımız açıklama yaptı. Türkiye'de toplam vakaların yüzde 40'ının İstanbul'da meydana geldiğini söyledi. Bu yüzden temizlik, maske ve mesafe kurallarına dikkat etmek gerekir. Bunlara dikkat ettiğimiz takdirde daha az zararla bu salgını atlatma imkanımız var."

Şentop'a Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Milletvekili Mustafa Yel, Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan da eşlik etti.

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