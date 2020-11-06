TBMM Başkanı Şentop, SBÜ Fahri Doktora Tevdi Töreni'nde konuştu: (3)

İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sağlık hizmetinde olduğu gibi sağlık teknolojileri ve ar-ge çalışmalarıyla Türkiye'nin kendi sağlık ihtiyaçlarını üretebilen bir ülke olma yolunda ilerlemesinin geleceğe dair umutları güçlendirdiğini söyledi.

Şentop, Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'nin kuruluşunun 118. yıl dönümü vesilesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nce (SBÜ) düzenlenen Fahri Doktora Tevdi Töreni'ndeki konuşmasında, Türkiye'de sağlık hizmetlerinin Cumhuriyet dönemiyle birlikte asli bir devlet görevi olarak algılanmaya devam ettiğini ve sektörün bu yönde yapılanması için büyük çaba harcandığını kaydetti.

Köklü tıp tarihine yakışan gelişmelerin Cumhuriyet döneminde de akamete uğramadan devam ettiğini vurgulayan Şentop, Cumhuriyetin ilan edildiği tarihte yaklaşık 11 milyon nüfusa karşılık 86 hastane, 340 doktor, 560 sağlık memuru, 136 ebenin olduğunu anlattı.

Ülkenin geçen 97 yılın sonunda bugün, modern şehir ve üniversite hastaneleri, mahalle bazında hizmet veren aile hekimlikleri, 185 bin 369 doktoru ve toplamda yaklaşık 1 milyon 70 bin civarında sağlık çalışanından oluşan bir sağlık ordusu bulunduğunu dile getiren Şentop, Türkiye'nin ciddi mesafe kaydettiği alanların başında sağlık geldiğini, taraflı tarafsız herkesin ve bütün dünyanın da sağlık alanındaki elde edilen bu başarıyı takdir ettiğini söyledi.

Şentop, halkın, erişebildiği sağlık hizmetlerinin kapsamı ve niteliği itibariyle, gelişmiş ülke toplumlarının üstünde imkanlara ulaşabildiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu tablo, insan merkezli sosyal devlet anlayışımızın değerini gösteren, ülkemiz ve milletimiz için gurur verici bir tablodur. İnsanımıza sunulan sağlık hizmetinde olduğu gibi sağlık teknolojileri ve ar-ge çalışmalarıyla Türkiye'nin kendi sağlık ihtiyaçlarını üretebilen bir ülke olma yolunda ilerlemesi de geleceğe dair umutlarımızı güçlendirmektedir. Sağlık sektöründe birçok Avrupa ülkesinden çok daha ilerdeyiz. Hakeza kaliteli ve yeterli sağlık hizmetine kendi ülkesinde ulaşamayan birçok Avrupa ülkesi vatandaşı, sağlık turizmi kapsamında ülkemize gelmekte, kendilerini Türk hekimlerine emanet etmektedir."

- Türkiye'deki aşı çalışmaları

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, dünya genelinde yaygın olan salgın hastalığın, bilimsel çalışmaların ve araştırmanın önemini bize bir kez daha hatırlattığını belirterek, bu illete çare bulmak üzere dünyanın birçok ülkesinde aşı çalışmaları ve deneylerinin devam ettiğini, insanlığın bu salgın günlerinde neredeyse her gün buna çare olacak aşıyı umutla beklediğini söyledi.

Türkiye'deki aşı çalışmalarının 1700'lü yıllara kadar gittiğini dile getiren Şentop, "Bu konuda da derin bir birikime sahibiz. Aslında aşı uygulaması, bilimsel temelde metodik bir araştırmaya dayanmasa da Batı'nın bizden öğrendiği bir husustur." dedi.

İngiliz sefirinin eşi Lady Montegü'nün İstanbul'da uygulamasını gördüğü çiçek aşısını, İngiltere'ye götürüp tanıttığını, Avrupa'daki bilimsel gelişmelere paralel olarak 1880'lerden itibaren Türkiye'deki aşı çalışmalarının hızlandığını belirten Şentop, 1887'de Mektebi Tıbbiyeyi Askeriyeyi Şahane'de ilk kuduz aşısı üretildiğini, savaş yıllarında 1911'de tifo, 1913'te kolera, dizanteri ve veba aşılarının ilk kez hazırlandığını ve uygulandığını anlattı.

TBMM Başkanı Şentop, "1928'de Atatürk'ün talimatıyla kurulan Refik Saydam Hıfzısıhha Enstitüsü'nde birçok aşı ve serum başarıyla üretilmiştir. Tifo, tifüs, difteri, BCG, kolera, boğmaca, te-tanos, kuduz aşılarında seri üretime geçilerek milletin hastalıktan kırılmasının önüne geçilmiştir." dedi.



Devletin daha küçük yaştan itibaren tüm çocukların belli salgın hastalıklara karşı aşılanması hususunda azami gayret sarf ettiğini ve hala da buna devam ettiğini dile getiren Şentop, bu aşıların salgın günlerinde tüm dünyanın da hizmetine sunulduğunu, 1940'ta Çin'deki kolera salgını için aşı gönderildiğini, yine aynı dönemlerde Yunanistan, Suriye gibi komşu ülkelere de tetanos ve tifüs aşıları yollandığını söyledi.

- "Kovid-19 aşısı bilim insanlarımız tarafından insanlığa hediye edilecektir"

Mustafa Şentop, "İnanıyorum ki Kovid-19 aşısını da çok değerli bilim insanlarımız yakında insanlığa hediye edeceklerdir." dedi.

Salgın ve İzmir'de meydana gelen deprem hadisesinin yaşamın tüm alanlarında olduğu gibi akademik eğitim hayatını da etkilediğini belirten Şentop, "Bizler kararlılıkla ve tüm imkanları zorlayarak hayata ve gayrete devam edeceğiz. Salgın döneminde kazandığımız yeni tecrübelerle daha iyiye daha güzele ulaşacağımıza dair inancımızı koruyacağız. Sabırla öğretmeye ve öğrenmeye, araştırmaya ve başarmaya odaklanacağız." diye konuştu.

Şentop, kendisine layık görülen fahri doktora unvanı nedeniyle teşekkürlerini sunarak, konuşmasını tamamladı.

- "Vefat edenlerin de şehit sayılmasını arzu ediyoruz"

SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl ise konuşmasında üniversitenin tarihçesinden, kuruluş amacından ve yurt içi ile yurt dışında verdiği hizmetlerden bahsetti.



Konuşmasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde sağlık personelinin insanlara sunduğu sağlık hizmetilerine değinen Erdöl, "Kendi çocuklarını, kendi canını ikinci plana atarak bir başkasının hayatını kurtarmaya gayret ediyor. Savaşın sadece cephede olmadığını, hem cephede hem cephe gerisinde bir savaş olduğunu, insan canı kurtarmak için, ülkenin zarar görmemesi için fedakarlık gerektiğini bilen bir sağlık ordusuyuz. Bu savaş sırasında başkalarının hayatını kurtaracağım derken, kendi hayatını kaybedenler, şehit olanlar var. Biz kalıcı hasarı olanların gazi sayılmasını, vefat edenlerin de şehit sayılmasını arzu ediyoruz. TBMM'nin saygıdeğer Başkanı olarak sizden bu konuda da destek bekliyoruz." şeklinde konuştu.



Törende, Prof. Dr. Murat Elevli tarafından TBMM Başkanı Şentop'a sağlık hukuku alanında fahri doktora unvanı verilmesi ile ilgili senato kararı okundu. Daha sonra Şentop'a cübbesini Prof. Dr. Erdöl giydirdi.



Cübbe giyme töreninin ardından Şentop, üniversitenin Gülhane Külliyesi, Özbekistan Buhara İbni Sina Tıp Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu, Sudan Nyala Meslek Yüksekokulu'nun yanı sıra açılışı yapılacak Somali Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Adana, Erzurum, Bursa, İzmir ve Trabzon tıp fakültelerine canlı bağlantı gerçekleştirerek, 2020-2021 eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu. Canlı bağlantıların ardından Şentop ve beraberindekiler açılışı yapılan okulların kurdelesini kesti.



TBMM Başkanı Mustafa Şentop ayrıca üstün başarı gösteren iki öğretim görevlisine plaket verdi.

(Bitti)