  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bu ürünleri kullananlar dikkat: Tehlikeli çıktı! Sağlık Bakanlığı cezayı bastı

İsveçli bakan Türkiye sorusuna cevap veremedi

Petrol zengini Özbekistan ile Gazprom arasında doğalgazda "yol haritası" imzalandı! İş birliği hamlesi

FOX TV'de cinsel içerikli film skandalı! Öztürk'ten Ezmeci'ye olay sözler

Rus şirket sayısı Türkiye'de arttı! Konutta oturum izni sonucu yeni rekor: Antalya'ya Ruslar akın ediyor

İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayacak! Dev projede artık sona gelindi

Heyecan dorukta! Başkan Erdoğan'ın açılışını yapacağı tesisten resmen altın fışkıracak

Son dakika... Memur emeklilerinin zam farklarının ödenme tarihi belli oldu!

Uzman isimden EYT’lilere önemli uyarı: Sakın bırakmayın

Arsızlıkta zirve! İşçileri perişan eden CHP'li başkan bakın ne yaptı
Siyaset TBMM Başkanı Şentop Najafzadeh’yi kabul etti
Siyaset

TBMM Başkanı Şentop Najafzadeh’yi kabul etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İran - Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Adil Najafzadeh ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Yeniakit Publisher
2023-01-24 21:24:00 -
TBMM Başkanı Şentop Najafzadeh’yi kabul etti

Türkiye ile İran arasındaki ilişkilerin her alanda geliştirilmesini arzuladıklarını ifade eden Şentop, son olarak 9 Ocak’ta Antalya’da gerçekleştirilen Asya Parlamenter Asamblesi (APA) Genel Kurulu vesilesiyle İran-Azerbaycan-Türkiye Meclis Başkanları olarak gerçekleştirdikleri üçlü toplantıya atıfta bulunarak, üçlü mekanizmanın kalıcı hale gelmesi ve kurumsallaşmasını arzuladıklarını söyledi.

Avrupa’da yükselen İslam karşıtlığına dikkat çekti

Şentop görüşmede, İsveç’te gerçekleştirilen ve Türkiye’nin sert tepki gösterdiği Kur'an-ı Kerim’e yönelik eyleme değinerek, özellikle Avrupa’da İslam karşıtlığının hızla yükseldiğine vurgu yaptı. İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) tarafından İslam karşıtlığıyla ilgili önemli ve kapsamlı bir rapor hazırlandığını belirten Meclis Başkanı Şentop, söz konusu raporun Cezayir’deki İSİPAB toplantısında ele alınacağını söyledi.

“Kuran’a karşı yapılan alçakça eylemin devletin koruması altında gerçekleşmesi çok vahim”

Şentop, İsveç’teki eylemle ilgili olarak da, “Alçakça eyleme şahit oldu bütün dünya. İslam ülkelerinin İslam düşmanlığı karşısında daha güçlü ses çıkarması, daha etkili bir tutum sergilemesi önemli ama bunu her zaman maalesef göremiyoruz. İsveç’te alçak eylemi yapan türden insanlar dünyanın her yerinde çıkabilir ama Kuran’a karşı yapılan alçakça eylemin devletin koruması altında gerçekleşmesi çok vahimdir. Yahudi soykırımını inkarın bile müsaade görmediği Avrupa ülkelerinde, 2 milyar Müslüman’ın kutsal kitabına, en temel değerine yapılan bu saldırıya karşı İslam aleminin hem gereken tepkiyi göstermesi lazım hem de bir daha benzer bir eylemin gerçekleştirilemeyeceği ortamın bütün dünyada tesisini sağlamamız lazım” değerlendirmesinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23