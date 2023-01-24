TBMM Başkanı Şentop Najafzadeh’yi kabul etti

Türkiye ile İran arasındaki ilişkilerin her alanda geliştirilmesini arzuladıklarını ifade eden Şentop, son olarak 9 Ocak’ta Antalya’da gerçekleştirilen Asya Parlamenter Asamblesi (APA) Genel Kurulu vesilesiyle İran-Azerbaycan-Türkiye Meclis Başkanları olarak gerçekleştirdikleri üçlü toplantıya atıfta bulunarak, üçlü mekanizmanın kalıcı hale gelmesi ve kurumsallaşmasını arzuladıklarını söyledi.

Avrupa’da yükselen İslam karşıtlığına dikkat çekti

Şentop görüşmede, İsveç’te gerçekleştirilen ve Türkiye’nin sert tepki gösterdiği Kur'an-ı Kerim’e yönelik eyleme değinerek, özellikle Avrupa’da İslam karşıtlığının hızla yükseldiğine vurgu yaptı. İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) tarafından İslam karşıtlığıyla ilgili önemli ve kapsamlı bir rapor hazırlandığını belirten Meclis Başkanı Şentop, söz konusu raporun Cezayir’deki İSİPAB toplantısında ele alınacağını söyledi.

“Kuran’a karşı yapılan alçakça eylemin devletin koruması altında gerçekleşmesi çok vahim”

Şentop, İsveç’teki eylemle ilgili olarak da, “Alçakça eyleme şahit oldu bütün dünya. İslam ülkelerinin İslam düşmanlığı karşısında daha güçlü ses çıkarması, daha etkili bir tutum sergilemesi önemli ama bunu her zaman maalesef göremiyoruz. İsveç’te alçak eylemi yapan türden insanlar dünyanın her yerinde çıkabilir ama Kuran’a karşı yapılan alçakça eylemin devletin koruması altında gerçekleşmesi çok vahimdir. Yahudi soykırımını inkarın bile müsaade görmediği Avrupa ülkelerinde, 2 milyar Müslüman’ın kutsal kitabına, en temel değerine yapılan bu saldırıya karşı İslam aleminin hem gereken tepkiyi göstermesi lazım hem de bir daha benzer bir eylemin gerçekleştirilemeyeceği ortamın bütün dünyada tesisini sağlamamız lazım” değerlendirmesinde bulundu.