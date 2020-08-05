  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset

TBMM Başkanı Şentop, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile görüştü

TBMM Başkanı Şentop, Berri'ye Beyrut'taki patlama sonrasında Türkiye'nin tüm imkanlarıyla Lübnan'a destek ve yardım sağlamaya hazır olduğunu iletti.

Yeniakit Publisher
2020-08-05 18:12:00 -
TBMM Başkanı Şentop, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri'yi telefonla arayarak Beyrut'ta meydana gelen patlamayla ilgili taziyelerini iletti, Türkiye'nin desteğe hazır olduğunu bildirdi.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Şentop, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Şentop, görüşmede, Berri'ye, Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamalar neticesinde yaşanan can kayıpları ve yaralanmalardan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar dileyen Şentop, Lübnan Meclis Başkanı’nın şahsında kardeş Lübnan halkına taziyelerini sundu. Şentop, "Türkiye, daima Lübnan’ın yanında olmuştur. Bu zor süreçte de ihtiyaç duyulabilecek her konuda, tüm imkanlarımızla Lübnan’a destek ve yardım sağlamaya hazırız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn’la görüşerek yardım önerisini ilettiğini hatırlatan Şentop, Lübnan’dan gelecek yönlendirmeye göre yardımların planlanıp kısa süre içinde ulaştırılabileceğini belirtti.

Berri ise patlamada Beyrut’un büyük bir kısmının zarar gördüğünü söyledi. Şentop’a teşekkür eden Berri, "Böyle zor zamanlarda dostluklar, kardeşlikler belli olur." ifadelerini kullandı.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Polo
Satılık 2011 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı