TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski ile görüştü Temaslarda bulunmak üzere Kuzey Makedonya’ya gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile görüştü.

Temaslarda bulunmak üzere Kuzey Makedonya’ya gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile görüştü.



Kuzey Makedonya’ya resmi ziyaret düzenleyen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop başkent Üsküp’te Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

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