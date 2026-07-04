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Otomotiv
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Otomobil devi gemileri yaktı: Temmuz ayında 756 bin lira indirim!

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Otomobil devi gemileri yaktı: Temmuz ayında 756 bin lira indirim!

Türkiye'nin en çok tercih edilen markalarından olan Toyota, Temmuz ayı kampanyasında Corolla Sedan modelinde 756.000 TL'ye varan indirim yaptı. İşte Corolla Sedan modeliyle ilgili detaylar...

#1
Foto - Otomobil devi gemileri yaktı: Temmuz ayında 756 bin lira indirim!

Türkiye'de sıfır araç sahibi olmak isteyen birçok kişi, satın alma kararı vermeden önce kapsamlı bir fiyat-performans araştırması yapıyor. Bu süreçte Fiat, Renault, Chery, Skoda ve Toyota gibi markaların güncel kampanyalarını ve fiyat listelerini karşılaştırıyor. Toyota'nın 2026 Temmuz ayına yönelik fiyat listesi incelendiğinde ise, pek çok otomobil tutkununun dikkatini çeken bir indirim olduğu görüldü. Açıklanana göre, Corolla Sedan araçta tam 756.000 TL'ye varan indirim bulunuyor. Bu durum, Toyota gemileri yaktı dedirtebiliyor.

#2
Foto - Otomobil devi gemileri yaktı: Temmuz ayında 756 bin lira indirim!

TOYOTA İNDİRİMİ DUYURDU Toyota otomotiv şirketinin güncel fiyat listesi incelendiğinde, Corolla Sedan 1.5 Passion X-Pack Multidrive S versiyon araçta 756.000 TL indirim olduğu görüldü. Bu indirim en yüksek indirim olarak ön plana çıktı. Bunun yanı sıra 1.5 Vision Plus Multidrive S. Corolla Sedan versiyon araçta 494.000 TL indirim var. Bu da en düşük indirim olarak gündeme geliyor. Ayrıca diğer Corolla Sedan versiyonlarda da çeşitli indirimler bulunuyor. Toyota otomotiv şirketi, Corolla Sedan modelinin yanı sıra Corolla Cross Hybrid araçta da indirim imkanı sunuyor. Aşağıda hem Toyota Corolla Sedan hem de Cross Hybrid aracın 2026 model yılı, 2 Temmuz 2026 tarihli fiyat listesi yer alıyor.

#3
Foto - Otomobil devi gemileri yaktı: Temmuz ayında 756 bin lira indirim!

COROLLA SEDAN FİYAT LİSTESİ Versiyonu: 1.5 Vision Plus Multidrive S. Fiyatı: 2.284.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.790.000 TL. İndirim: 494.000 TL. Versiyonu: 1.5 Dream Multidrive S. Fiyatı: 2.609.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.040.000 TL. İndirim: 569.000 TL.

#4
Foto - Otomobil devi gemileri yaktı: Temmuz ayında 756 bin lira indirim!

Versiyonu: 1.5 Dream X-Pack Multidrive S. Fiyatı: 2.753.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.160.000 TL. İndirim: 593.000 TL. Versiyonu: 1.5 Flame X-Pack Multidrive S. Fiyatı: 2.963.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.215.000 TL. İndirim: 748.000 TL. Versiyonu: 1.5 Passion X-Pack Multidrive S. Fiyatı: 3.126.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.370.000 TL. İndirim: 756.000 TL.

#5
Foto - Otomobil devi gemileri yaktı: Temmuz ayında 756 bin lira indirim!

COROLLA CROSS HYBRID FİYAT LİSTESİ Versiyonu: 1.8 Hybrid Flame e-CVT. Fiyatı: 3.320.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.820.000 TL. İndirim: 500.000 TL. Versiyonu: 1.8 Hybrid Passion e-CVT. Fiyatı: 3.556.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 3.024.000 TL. İndirim: 532.000 TL. Versiyonu: 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT. Fiyatı: 4.120.500 TL. Kampanyalı Fiyatı: 3.504.000 TL. İndirim: 616.500 TL.

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