Otomobil devi gemileri yaktı: Temmuz ayında 756 bin lira indirim!

Türkiye'de sıfır araç sahibi olmak isteyen birçok kişi, satın alma kararı vermeden önce kapsamlı bir fiyat-performans araştırması yapıyor. Bu süreçte Fiat, Renault, Chery, Skoda ve Toyota gibi markaların güncel kampanyalarını ve fiyat listelerini karşılaştırıyor. Toyota'nın 2026 Temmuz ayına yönelik fiyat listesi incelendiğinde ise, pek çok otomobil tutkununun dikkatini çeken bir indirim olduğu görüldü. Açıklanana göre, Corolla Sedan araçta tam 756.000 TL'ye varan indirim bulunuyor. Bu durum, Toyota gemileri yaktı dedirtebiliyor.