Otomobil devi gemileri yaktı: Temmuz ayında 756 bin lira indirim!

TOYOTA İNDİRİMİ DUYURDU Toyota otomotiv şirketinin güncel fiyat listesi incelendiğinde, Corolla Sedan 1.5 Passion X-Pack Multidrive S versiyon araçta 756.000 TL indirim olduğu görüldü. Bu indirim en yüksek indirim olarak ön plana çıktı. Bunun yanı sıra 1.5 Vision Plus Multidrive S. Corolla Sedan versiyon araçta 494.000 TL indirim var. Bu da en düşük indirim olarak gündeme geliyor. Ayrıca diğer Corolla Sedan versiyonlarda da çeşitli indirimler bulunuyor. Toyota otomotiv şirketi, Corolla Sedan modelinin yanı sıra Corolla Cross Hybrid araçta da indirim imkanı sunuyor. Aşağıda hem Toyota Corolla Sedan hem de Cross Hybrid aracın 2026 model yılı, 2 Temmuz 2026 tarihli fiyat listesi yer alıyor.