CHP'li belediyede dev grev! 300 araç kontak kapatıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İzulaş şirketinde örgütlü Belediye İş Sendikası ile işveren adına toplu iş sözleşmesi görüşmelerini yürüten Sodem Sen arasında bir süredir devam eden ve 800 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı.

Sendika örgütlü oldukları garajlara sandık kurup grev oylaması yaptı.Sandıktan çıkan sonuç sonrası açıklama yapan sendika İzBB yönetimine 7 Ağustos’a kadar süre tanıdı. Eğer taraflar anlaşamazsa sendika 7 Ağustos’ta greve gidecek. Durum böyle olunca da her gün kent içi trafiğe çıkan İzulaş’a ait 300 araç kontak kapatacak. Kent içi toplu ulaşımda aksamalar yaşanabilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İzulaş Şirketinde örgütlü Belediye İş Sendikası ile işveren adına toplu iş sözleşmesi görüşmelerini yürüten Sodem Sen arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. İşverenin sunduğu yüzde 16.30'luk maaş artışına ilişkin teklif sendika tarafından kabul görmeyince geçtiğimiz hafta Belediye İş 3 Temmuz'da sandık kuracaklarını açıkladı.

YÜZDE 97 GREVE 'EVET' DEDİ

3 Temmuz Cuma günü sabah erken saatlerde sendika örgütlü olduğu işyerlerine sandık kurup grev oylaması yaptı. Öğleden sonra oy verme işleminin sona ermesi ile birlikte sayıma geçildi. Sandıktan yüzde 97 gibi ezici bir çoğunlukla grev kararı çıktı.

İŞVERENE 7 AĞUSTOS'A KADAR SÜRE

Yaşanan şok gelişme sonrası sendika İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimine 7 Ağustos tarihine kadar süre tanıdıklarını açıkladı. Grev ilanının asılması ile birlikte başlayan 60 günlük sürecin 8 Ağustos'ta dolacağına dikkat çeken sendika; " 7 Ağustos'a kadar anlaşma olmazsa greve gideceğiz." açıklamasında bulundu.

ANLAŞMA OLMAZSA KENT İÇİ TOPLU ULAŞIM OLUMSUZ YÖNDE ETKİLENECEK

Şimdi tüm gözler 800 işçinin örgütlü olduğu sendika ile işveren arasında önümüzdeki günlerde yürütülecek olan görüşmelere çevrildi. Eğer taraflar 7 Ağustos'a kadar el sıkışmazsa sendika 60 günlük sürenin dolmasına 1 gün kala greve çıkacak. Durum böyle olunca her gün kent içi toplu ulaşım ağında görev yapan 300 otobüs kontak kapatıp seferlere çıkmayacak. Bu da kent içi toplu ulaşım ağında önemli aksamalara neden olabilecek.