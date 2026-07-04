Rahmi Koç'un fıkra skandalını hatırlattı! Ahmet Hakan'dan DEM Parti'ye 'Deniz Göktaş' eleştirisi

Ahmet Hakan, tutuklanan komedyen Deniz Göktaş hakkında kaleme aldığı yazıda, Türkiye'de mizah özgürlüğü tartışmalarına değindi. Hakan, farklı kesimlerin mizah karşısındaki tutumlarını eleştirdi.

Komedyen Deniz Göktaş, 3 yıldır sahnelediği ve YouTube'da yayınladığı "Ölü Deniz" adlı gösterisi ardından 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla tutuklandı. Göktaş, kamuoyunda "kuyu tipi" olarak bilinen yüksek güvenlikli Çorlu Karatepe F Tipi Cezaevine götürüldü.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Göktaş'ın tutuklanması üstünden DEM Partilileri hedef alarak iş insanı Rahmi Koç'un tepki çeken "Kürt kadın hasta fıkrasını" gündeme getirdi.

Hakan'ın yazısı şöyle:

"Deniz Göktaş’ın yaptığı din şakasına sonsuz destek veren DEM’liler, daha dün Kürt kadını fıkrası anlatan 90 küsur yaşındaki iş insanını bir kaşık suda boğmaya kalkışıyorlardı.

Ne yani?

Bizde sadece din / iman / Kuran / Allah mı dokunulmaz?

Atatürk de dokunulmaz. Alevilik de dokunulmaz. Etnik kimlikler de dokunulmaz.

Bizdeki esas sorun şurada:

- Başkasının dokunulmazına dokunulduğunda: Sınırsız mizah nutukları atıyoruz.

- Kendi dokunulmazımıza dokunulduğunda: Böyle mizah olmaz tavrı koyuyoruz.

Sonuç olarak...

Bizim toplumumuzda “sınırsız mizah özgürlüğü” masaldır ama “sınırsız ikiyüzlülük” buz gibi gerçektir."