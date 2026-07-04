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Dünya Kalibaf’tan Trump’a sert tepki! Önce 40 milyon aç ABD’liyi doyur
Dünya

Kalibaf’tan Trump’a sert tepki! Önce 40 milyon aç ABD’liyi doyur

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Kalibaf’tan Trump’a sert tepki! Önce 40 milyon aç ABD’liyi doyur

Trump’ın, “Gıdaya ihtiyaçları var. Mısır, buğday ve soyaya ihtiyaçları var.” şeklindeki açıklamasına Kalibaf, “Kendi ülkenizde 40 milyondan fazla vatandaşınızın gıda kuponuna bağlı olduğunu düşünün. Buna rağmen başka bir ülkeyi açıkla itham ediyorsunuz.” diyerek cevap verdi.

İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, ABD Başkanı Trump’ın açıklamalarına tepki gösterdi.

Trump’ın, “Gıdaya ihtiyaçları var. Mısır, buğday ve soyaya ihtiyaçları var.” şeklindeki açıklamasına Kalibaf, “Kendi ülkenizde 40 milyondan fazla vatandaşınızın gıda kuponuna bağlı olduğunu düşünün. Buna rağmen başka bir ülkeyi açıkla itham ediyorsunuz.” diyerek cevap verdi.

Kalibaf, ABD’nin kendi sorunlarını başka ülkelere yansıttığını ve İran’ın kendi kaynakları hakkındaki kararı yine kendisinin vereceğini belirterek, Trump’ın kendi ülkesindeki yetersiz beslenme konusunu düşünmesi gerektiğini vurguladı.

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Kalibaf Trump’ı yalanladı ve suçladı GDO’lu ABD

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Yorumlar

Mustafa

Bu ABD Başkanı Trump'ı bir kez daha çukuruna düşürdü! İran Meclis Başkanı Kalibaf'ın, Trump'ın kendi ülkesinde 40 milyon insanın gıda yardımı almasına rağmen başka ülkelerin sorunlarına sahip çıkmaya kalkışmasının ne kadar rezil olduğunu gözler önüne serdi. İsrail ve ABD gibi emperyalist güçlerin bölgedeki barışı bozmak için sürekli provokasyonlar yapması, onları durduracak olan İran'ın güçlü liderliğiyle karşılaşacakları gerçeği çok net! Kalibaf’ın Trump’a verdiği cevap, tüm Müslümanların gurur kaynağıdır. Allah bu mücadelede bize ve İran liderlerimize yardımcı olsun!
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