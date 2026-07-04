Kalibaf’tan Trump’a sert tepki! Önce 40 milyon aç ABD’liyi doyur
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Trump’ın, “Gıdaya ihtiyaçları var. Mısır, buğday ve soyaya ihtiyaçları var.” şeklindeki açıklamasına Kalibaf, “Kendi ülkenizde 40 milyondan fazla vatandaşınızın gıda kuponuna bağlı olduğunu düşünün. Buna rağmen başka bir ülkeyi açıkla itham ediyorsunuz.” diyerek cevap verdi.
İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, ABD Başkanı Trump’ın açıklamalarına tepki gösterdi.
Trump’ın, “Gıdaya ihtiyaçları var. Mısır, buğday ve soyaya ihtiyaçları var.” şeklindeki açıklamasına Kalibaf, “Kendi ülkenizde 40 milyondan fazla vatandaşınızın gıda kuponuna bağlı olduğunu düşünün. Buna rağmen başka bir ülkeyi açıkla itham ediyorsunuz.” diyerek cevap verdi.
Kalibaf, ABD’nin kendi sorunlarını başka ülkelere yansıttığını ve İran’ın kendi kaynakları hakkındaki kararı yine kendisinin vereceğini belirterek, Trump’ın kendi ülkesindeki yetersiz beslenme konusunu düşünmesi gerektiğini vurguladı.
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