0553 313 94 23

TBMM Başkanı Şentop bayramı Tekirdağ'da geçiriyor

TBMM Başkanı Şentop:- "Bayramlar dünyada en azından belli bir süre için barış ve huzurun, sevincin, mutluluğun hakim olacağı bir atmosfer bize sunuyor. Bunun daimi olmasını, barışı, huzuru hakim kılacak bir atmosferin oluşması için bayramın vesile olmasını Cenabıhakk'tan niyaz ediyorum"

11 Ağustos 2019 Pazar 08:32
TBMM Başkanı Şentop bayramı Tekirdağ'da geçiriyor

TEKİRDAĞ (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bayramlar dünyada en azından belli bir süre için barış ve huzurun, sevincin, mutluluğun hakim olacağı bir atmosfer bize sunuyor. Bunun daimi olmasını, barışı, huzuru hakim kılacak bir atmosferin oluşması için bayramın vesile olmasını Cenabıhakk'tan niyaz ediyorum" dedi.

Bayram için memleketi Tekirdağ'a gelen TBMM Başkanı Şentop, bayram namazını Tarihi Eski Cami'de kıldı.

Namaz çıkışı gazetecilerin bayramını tebrik eden Şentop, bayram günlerinde barış ve huzur ikliminin hakim olduğunu söyledi.

Şentop, "Milletçe büyük bir mutluluk ve sevinç içerisindeyiz. Aziz milletimizin ve bütün dünya Müslümanlarının bayramını tebrik ediyorum. Allah, sağlık, afiyetle, barışla, huzurla nice bayramlara erişmeyi nasip etsin. Bayramlar dünyada en azından belli bir süre için, kurbanda dört gün gibi bir süre için barış ve huzurun, sevincin, mutluluğun hakim olacağı bir atmosfer bize sunuyor. Bunun daimi olmasını, barışı, huzuru hakim kılacak bir atmosferin oluşması için bayramın vesile olmasını Cenabıhakk'tan niyaz ediyorum." diye konuştu.

- Bayram ziyaretlerine gidenlere trafik uyarısı

Şentop, bayram dolayısıyla seyahat edecek olanlara da trafik kurallarına uymaları ve dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Bayram sevincinin hüzne dönüşmemesini isteyen Şentop, "Bayram ziyaretleri için bir toplumsal hareketlenme var. Trafik kurallarına riayet edilmesi çok önemli. Bayramların sevincini, tadını kaçıracak, yakınlarımızı üzüntüye boğacak dikkatsizliklerden, davranışlardan kaçınalım. Emniyet kemerlerini takalım. Hızla ilgili sınırlamalara, limitlere dikkat edelim." ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 08:32
  1. bayram
  2. Namaz
  3. TBMM Başkanı
  4. Tekirdağ

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çanakkale’deki korkutan yangın kontrol altına alındı
    1. Çanakkale’deki korkutan yangın kontrol..
    2. "Ülkemizin dirliği, güvenliği,..
    3. Çekirdeğin faydası olur mu demeyin!
    4. Kurban, adanış ve paylaşımdır
    5. Kara yollarında durum
    6. Bahçeli’den ’erken seçim’ açıklaması
    7. Vatandaşlar tarihi camilere akın etti
    8. "Kararlılığımız son derece kesin"
    9. "Ülkemizin güçlü olması tüm mazlum..
    10. Unsuz ve glutensiz ekmek: Oopsie
    11. Şanlıurfa’da trafik kazası :1 ölü,1..
    12. Erzincan’da trafik denetimi yapıldı
    13. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,..
    14. Uyuşturucu tacirlerine darbe
    15. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,..
    16. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten trafik..
    17. TBMM Başkanı Şentop bayramı..
    18. Deprem bölgesinde bayram namazı..
    19. Kutsal topraklarda hac coşkusu
    20. Bahçeli'den 'erken seçim' açıklaması!
    21. İzmir’de bayram namazı
    22. ABD'den Türkiye'ye karşı ATAK oyunu!
    23. Binlerce vatandaş bayram namazı için..
    24. Konteyner kentte buruk bayram
    25. Türkiye'den 'Doğu Akdeniz' mesajı!
    26. Düzce'deki sel bölgesinde buruk bayram
    27. "Ülkemizde huzur var"
    28. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:..
    29. Selimiye Camii bayram sabahı doldu..
    30. Fuat Oktay, "Türkiye, hem kendi..
    Deprem uzmanından korkutan uyarı! "Bir hafta içinde Doğu ve Batı'da depremler olacak"
    Deprem uzmanından korkutan uyarı! "Bir hafta içinde Doğu ve Batı'da depremler olacak"
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oluyor! İşte o 6 isim, içlerinde CHP'li de var
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oluyor! İşte o 6 isim, içlerinde CHP'li de var
    Ticari menfaat için hacı adaylarını kullanıyorlar! ABD-Alman şirketinin reklamını yaptılar
    Ticari menfaat için hacı adaylarını kullanıyorlar! ABD-Alman şirketinin reklamını yaptılar
    Gökçek'ten 'Mansur Yavaş' açıklaması: Bana karşı bir panik içinde, bunun en somut delili...
    Gökçek'ten 'Mansur Yavaş' açıklaması: Bana karşı bir panik içinde, bunun en somut delili...
    Bakanlık duyurdu! Artık Türkiye'deki tüm noterler...
    Bakanlık duyurdu! Artık Türkiye'deki tüm noterler...

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Keşmirli aktivistten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup
    Keşmirli aktivistten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup
    Çad'da çobanlarla çiftçiler çatıştı: 44 ölü
    Çad'da çobanlarla çiftçiler çatıştı: 44 ölü