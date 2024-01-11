TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Regaip Kandili mesajı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İslam aleminin Regaip Kandili'ni ve recep, şaban ve ramazanı kapsayan mukaddes üç aylarını kutladı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından, "Aziz milletimizin ve alem-i İslâm'ın Regaib Gecesini ve habercisi olduğu üç aylarını tebrik ediyorum. Regaib'imizin, kalplerimize neşe, müminlere inşirah, mazlumlara kurtuluş, insanlığa hidayet, barış ve esenlik getirmesini, bu gecede yapılan dualarımızın dergâh-ı izzetinde kabul olmasını Cenâb-ı Mevlâ'dan niyaz ediyoruz. Gecemiz mübarek olsun." paylaşımı yaptı.