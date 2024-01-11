TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Regaip Kandili mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından, "Aziz milletimizin ve alem-i İslâm'ın Regaib Gecesini ve habercisi olduğu üç aylarını tebrik ediyorum. Regaib'imizin, kalplerimize neşe, müminlere inşirah, mazlumlara kurtuluş, insanlığa hidayet, barış ve esenlik getirmesini, bu gecede yapılan dualarımızın dergâh-ı izzetinde kabul olmasını Cenâb-ı Mevlâ'dan niyaz ediyoruz. Gecemiz mübarek olsun." paylaşımı yaptı.