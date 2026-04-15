Küresel sistem çöktü! BM ne işe yarar diyerek zehir zemberek açıklamalarda bulundu!

Numan Kurtulmuş, yüksek teknoloji ve yapay zekanın dünya dengelerini değiştirdiği bir dönemde, eski alışkanlıklarla sorun çözmenin mümkün olmadığını belirtti. Tek kutuplu dünyanın çöktüğünü ifade eden Kurtulmuş, insanlığın ortak hayrı için yeni ve kapsayıcı görüşlere ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Mevcut durumu küresel sistemin tam bir çürüme hali olarak tanımlayan Kurtulmuş, bu bataklıktan çıkmak için olağanüstü gayret gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler ne işe yarar

Uluslararası kurumların var olduğunu ancak hiçbir fonksiyon icra etmediğini dile getiren Kurtulmuş, Birleşmiş Milletler’e sert eleştiriler yöneltti. BM’nin hangi çatışmayı veya savaşı bitirebildiğini soran Kurtulmuş, bu kurumun gücü elinde bulunduranların oyuncağı haline geldiğini savundu. Kuralların sadece kağıt üzerinde kaldığını belirten TBMM Başkanı, kurumların çökmesiyle birlikte uluslararası hukukun ve terminolojinin de yerle bir olduğunu ifade etti.

İsrail için apartheid ve askıya alma çağrısı

Gazze’de devam eden saldırıların soykırım boyutuna ulaştığına dikkat çeken Kurtulmuş, İsrail'in uygulamalarını 1974'teki Güney Afrika apartheid rejimine benzetti. Batı Şeria’da Filistinlilere yönelik hukuksuz infaz ve mahkeme kararlarına tepki gösteren Kurtulmuş, tıpkı Güney Afrika’da olduğu gibi İsrail’in de BM üyeliğinin askıya alınması gerektiği imasında bulundu. 75 binden fazla insanın katledildiği bir ortamda hiçbir kurumun dur diyememesini insanlık dramı olarak niteledi.

Savaşın yayılmasına karşı kurumlar sessiz

Amerikan ve İsrail güçlerinin İran’a saldırısıyla başlayan ve bölgeye yayılan savaşın nasıl durdurulacağına dair derin endişelerini paylaşan Kurtulmuş, bu noktada yine uluslararası mekanizmaların sessizliğine işaret etti. Bölgesel bir felakete dönüşen bu tablo karşısında hangi kuruluşun gücünün tecelli edeceğinin meçhul olduğunu belirten Kurtulmuş, mevcut sistemin artık bir çözüm üretme kabiliyetinin kalmadığını açıkça dile getirdi.

Parlamenter demokrasi en önemli araçtır

Kurtulmuş, tüm bu karamsar tablo içerisinde parlamenter demokrasinin insanlık için hala en önemli çıkış yollarından biri olduğunu savundu. Farklı coğrafyalardan gelen milletvekillerine seslenen Kurtulmuş, parlamentolar arası iş birliği ve fikir teatisi ile daha iyi bir geleceğin inşa edilebileceğini söyledi. Birbirini ikna etme ve ortak paydada buluşma gücünün, küresel çürümeye karşı en büyük direnç noktası olacağını vurguladı.