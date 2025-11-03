TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Komisyonda 15 siyasi var
Adıyaman Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş önemli mesajlar verdi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Adıyaman Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.
Kurtulmuş önemli mesajlar verdi.
Numan Kurtulmuş şu ifadeleri kullandı:
Terör yükünü ortadan kaldırmak için birlikte çalışma yürütüyoruz.
TBMM'deki komisyonda 15 siyasi var.
