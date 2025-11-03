  • İSTANBUL
Gündem TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Komisyonda 15 siyasi var
Gündem

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Komisyonda 15 siyasi var

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Komisyonda 15 siyasi var

Adıyaman Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş önemli mesajlar verdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Adıyaman Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş önemli mesajlar verdi.

Numan Kurtulmuş şu ifadeleri kullandı:

Terör yükünü ortadan kaldırmak için birlikte çalışma yürütüyoruz.

TBMM'deki komisyonda 15 siyasi var.

