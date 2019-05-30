TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamento Muhabirleri Derneğini ziyaret etti

ANKARA (İHA) – TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Yeni sisteme göre Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin iç tüzük hazırlanması gerekir diye düşünüyorum" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, TBMM’de Parlamento Muhabirleri Derneği’ni ziyaret etti. Şentop, gazetecilerin, Türk milletinin, İslam aleminin Ramazan bayramını kutladı. İç tüzükle ilgili soru üzerine Şentop, 24 Haziran’dan sonra yeni sistemle çelişen bazı hükümlerde değişiklik yapıldığını söyledi. Şentop, "Şu anda işleyişi aksatan bir sorun olduğunu düşünmüyorum. İç tüzük Parlamenter sistemin mantığıyla hazırlanmış. Yeni sisteme göre Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin iç tüzük hazırlanması gerekir diye düşünüyorum" dedi.

‘TBMM’nin kuruluşlunun yüzüncü yılı dolayısıyla ne gibi etkinlikler planlıyorsunuz’ sorusu üzerine Şentop, "Daha sonraki yıllarda hatırlanacak bir takım programlar yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Güvenlik önlemlerinin arttırılmasına ilişkin soruya Şentop, "Meclis’teki güvenlik sistemimiz gayet iyi işliyor. Sistemin iyi çalıştığını öğrenmiş olduk. İlave güvenlik tedbirlerine gerek yok" şeklinde yanıt verdi.