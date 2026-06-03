  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Flaş gelişme! Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşacak CHP’li Bolu Belediyesi’nde ‘irtikap’ ve ‘rüşvet’ soruşturması: Tanju Özcan ve avanesine istenen ceza belli oldu Trump: İran nükleer silah sahibi olmayacağını kabul etti! Eko ve saz ekibi yok artık dedirtti! Silivri'de doğum günü partisine izin çıkmadı YSK'dan son dakika CHP açıklaması Emekçi nutukları Türkiye'ye, konser keyfi Avrupa'ya! İşçi-emekçi söylemi, Zürih’te unutuldu. Barış Atay’dan Ecem Özkaya ile aşk kaçamağı Dış politikada Asya-Pasifik hamlesi! Bakan Fidan, Endonezya ile dev işbirliğini duyurdu 17 ilde büyük operasyon! Yüzlerce şüpheli yakalandı MİT operasyonuyla yakalanmıştı! Sığırcıkoğlu’nun iddianamesi hazırlandı Tuvalette bile dinlemişler! Gelecek Partili isimden yok artık dedirtecek paylaşım: Özgürcüler iyice tırlattı
Gündem TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Stockholm'e resmi çıkarma! Finlandiya'nın ardından şimdi de İsveç'te temaslar başladı
Gündem

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Stockholm'e resmi çıkarma! Finlandiya'nın ardından şimdi de İsveç'te temaslar başladı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Stockholm'e resmi çıkarma! Finlandiya'nın ardından şimdi de İsveç'te temaslar başladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, büyük bir diplomasi trafiği yürüttüğü Kuzey Avrupa temasları kapsamında Finlandiya'daki görüşmelerini tamamlayarak İsveç’in başkenti Stockholm’e resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Bölgedeki diplomatik ilişkileri güçlendirmek adına parlamento heyetiyle birlikte hareket eden Kurtulmuş, havalimanında Türkiye’nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temasları kapsamında İsveç’in başkenti Stockholm’a ziyaret gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Avrupa temaslarını sürdürüyor. Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyeti, temasları kapsamında İsveç’in başkenti Stockholm’e resmi ziyarette bulundu. Kurtulmuş ve diğer yetkililer burada Türkiye’nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel tarafından karşılandı.

Kurtulmuş’un İsveç temasları çerçevesinde yarın İsveç Parlamentosu (Riksdag) Başkanı Andreas Norlen ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsveç ziyareti öncesinde Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de Finlandiya Parlamentosu (Eduskunta) Başkanı Jussi Halla-Aho ile bir araya gelmişti. Kurtulmuş Helsinki temasları sırasında, Finlandiya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu’nun ev sahipliğinde düzenlenen "Değişen Dünyada Türkiye: Bir Ortak, Bir Dengeleyici, Bir Stratejik Aktör" başlıklı konferansa katılmıştı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan CHP açıklaması
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan CHP açıklaması

Gündem

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan CHP açıklaması

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Finlandiya'da birlik ve 'Terörsüz Türkiye' mesajı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Finlandiya'da birlik ve 'Terörsüz Türkiye' mesajı

Siyaset

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Finlandiya'da birlik ve 'Terörsüz Türkiye' mesajı

Kılıçdaroğlu'ndan TBMM’ye: Bizim grup toplantısı yapma talebimiz yok!
Kılıçdaroğlu'ndan TBMM’ye: Bizim grup toplantısı yapma talebimiz yok!

Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan TBMM’ye: Bizim grup toplantısı yapma talebimiz yok!

TBMM Başkanı Kurtulmuş Finlandiya’da konuştu: Türkiye, Avrupa'nın geleceği için önemli bir teminattır
TBMM Başkanı Kurtulmuş Finlandiya’da konuştu: Türkiye, Avrupa'nın geleceği için önemli bir teminattır

Gündem

TBMM Başkanı Kurtulmuş Finlandiya’da konuştu: Türkiye, Avrupa'nın geleceği için önemli bir teminattır

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23