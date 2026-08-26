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Gündem TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan işgalci İsrail'e tepki: Bu ülke sadece Türkiye'den çekiniyor
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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan işgalci İsrail'e tepki: Bu ülke sadece Türkiye'den çekiniyor

Yeniakit Publisher
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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan işgalci İsrail'e tepki: Bu ülke sadece Türkiye'den çekiniyor

"Afyonkarahisar Sivil Toplum Buluşması"nda önemli açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Katil İsrail'e tepki gösterdi. Kurtulmuş, "Bu ülke sadece Türkiye'den çekiniyor, Türkiye'nin bölgesinde oluşturacağı barış ve kardeşlik ikliminden çekiniyor, biz de bunu ortaya koymak zorundayız" açıklamasında bulundu.

Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Türkiye, Allah'ın izniyle cumhuriyetin ikinci asrında daha büyük bir aklı ortaya koyarak emperyalistlerin oyununu bozuyor.

Terörsüz Türkiye olarak ortaya koyduğumuz bu süreci çok hızlı ve lojistik olarak gayet iyi kurgulanmış bir şekilde uygulamaya koyduk.

Ülkemizin bölünmesine asla izin vermeyeceğiz.

Bu bölgenin bütün etnik unsurları, aynı medeniyetin parçalarıdır. Şimdi Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge meselesiyle, dağılan parçaları bir araya getiriyoruz.

Ayrıntılar gelecek...

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