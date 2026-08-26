TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan işgalci İsrail'e tepki: Bu ülke sadece Türkiye'den çekiniyor

Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Türkiye, Allah'ın izniyle cumhuriyetin ikinci asrında daha büyük bir aklı ortaya koyarak emperyalistlerin oyununu bozuyor.

Terörsüz Türkiye olarak ortaya koyduğumuz bu süreci çok hızlı ve lojistik olarak gayet iyi kurgulanmış bir şekilde uygulamaya koyduk.

Ülkemizin bölünmesine asla izin vermeyeceğiz.

Bu bölgenin bütün etnik unsurları, aynı medeniyetin parçalarıdır. Şimdi Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge meselesiyle, dağılan parçaları bir araya getiriyoruz.

Ayrıntılar gelecek...