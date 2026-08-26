AK Parti harekete geçti! Nafakadan çalışma hayatına kadar yeni düzenlemeler yolda

AK Parti, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama döneminde gündeme getireceği yasal düzenlemeler için harekete geçti.

Parti kurmayları, Ekim-Kasım 2026 ile 2027'nin ilk 6 ayında Meclis'e getirilecek düzenlemelerin yol haritasını belirlemek amacıyla Eylül ayının ortasında yoğun bir çalışma gerçekleştirecek.

Masadaki başlıklar arasında 13. Yargı Paketi, ceza ve infaz sisteminde değişiklik, nafaka düzenlemesi, yerel yönetimler, çalışma hayatı, aile destekleri ve gençlerin istihdamı bulunuyor.

AK PARTİ'NİN 2027 YOL HARİTASI

AK Parti'nin 2027 hedefleri geniş bir alanı kapsıyor.

Güçlü ve üretken ekonomi, sağlam demokrasi, kuşatıcı sivil anayasa, güven veren hukuk sistemi, etkin kamu yönetimi, nitelikli insan kaynağı, güçlü aile, yüksek teknoloji, yeşil dönüşüm, yerli savunma sanayii ve enerji güvenliği öne çıkan başlıklar arasında bulunuyor.

Bu hedeflerin hayata geçirilmesi için gerekli yasal düzenlemeler Eylül ayında tek tek değerlendirilecek.

MECLİS 1 EKİM'DE AÇILIYOR

TBMM'nin 1 Ekim'de açılmasıyla 28. Dönem 5. Yasama Yılı başlayacak.

AK Parti'nin ilk etapta Meclis'te bekleyen düzenlemeleri gündeme alması planlanıyor.

Bunlar arasında Kızılay Kanunu, Meclis tatile girmeden sunulan ancak görüşmeleri tamamlanmayan Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu Teklifi, süre uzatılması gereken asker tezkereleri ve uluslararası sözleşmeler bulunuyor.

Söz konusu başlıkların Ekim ve Kasım aylarında Genel Kurul gündemine taşınması planlanıyor.

13. YARGI PAKETİ İÇİN ARALIK HEDEFİ

Yargı alanındaki yeni düzenlemeler de Meclis'in en önemli gündemlerinden biri olacak.

13. Yargı Paketi'nin Aralık ayında TBMM Genel Kurulu'ndan geçirilmesi hedefleniyor.

Paketin aynı zamanda 2026 yılının son kanun teklifi olması bekleniyor.

SÜRESİZ NAFAKADA YENİ DÖNEM

Yeni dönemin en fazla dikkat çekecek başlıklarından birinin nafaka sistemi olması bekleniyor.

Anayasa Mahkemesi'nin ilgili düzenlemeye ilişkin iptal kararının ardından nafaka sisteminin 13. Yargı Paketi kapsamında Meclis gündemine taşınması planlanıyor.

Hazırlanacak düzenlemeyle süresiz nafaka uygulamasının sona erdirilmesi ve nafaka ödemelerinde yeni bir sisteme geçilmesi hedefleniyor.

Düzenlemenin ayrıntıları yapılacak çalışmaların ardından netleşecek.

CEZA VE İNFAZ SİSTEMİNDE KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK HAZIRLIĞI

AK Parti'nin 2027 yılında Meclis'e getirmeyi planladığı ilk kapsamlı düzenlemelerden birinin yargı sistemine ilişkin olması bekleniyor.

İktidar, ceza ve infaz sisteminde kapsamlı değişiklikler için hazırlıklara bu yıl başlayacak.

AK Parti'nin hukukçu kurmaylarının yeni sistem üzerinde çalışırken farklı ülkelerde uygulanan ceza sistemlerini de incelemesi planlanıyor.

Hazırlıkların ardından kapsamlı bir kanun teklifinin oluşturulması hedefleniyor.

GELİR TAMAMLAYICI AİLE DESTEK SİSTEMİ GELİYOR

Yeni dönemde ailelere yönelik önemli bir proje de Meclis'in gündemine gelecek.

AK Parti'nin üzerinde çalıştığı Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması planlanıyor.

Yeni modelle ailelerin gelirlerinin desteklenmesine yönelik kapsamlı bir sistem oluşturulması hedefleniyor.

18-25 YAŞ ARASINDAKİ GENÇLER İÇİN İSTİHDAM HAMLESİ

AK Parti'nin çalışma hayatına ilişkin hazırlıklarının önemli ayaklarından birini de gençler oluşturuyor.

18-25 yaş arasındaki işsiz gençlerin istihdama kazandırılmasına yönelik “Genç İstihdam Hamlesi” kapsamında yeni düzenlemeler hazırlanacak.

Özellikle “ne eğitimde ne istihdamda” (NEET) kategorisinde bulunan gençlerin yeniden eğitim sistemine veya çalışma hayatına dahil edilmesi hedefleniyor.

ÇALIŞMA HAYATI DA MASADA

Eylül ayındaki toplantılarda çalışma hayatına ilişkin yeni düzenlemeler de değerlendirilecek.

AK Parti kurmayları, 2027'nin ilk yarısına kadar hayata geçirilmesi planlanan düzenlemeleri tek tek belirleyerek Meclis takvimini oluşturacak.

Böylece nafakadan ceza sistemine, aile desteklerinden genç istihdamına ve çalışma hayatına kadar geniş bir alanda yeni yasaların önü açılacak.

EYLÜL AYINDA YOĞUN MESAİ

AK Parti kurmaylarının Eylül ayının ortasında gerçekleştireceği kapsamlı çalışma, yeni yasama döneminin yol haritasını da şekillendirecek.

Partinin öncelikli hedefi, 2026'nın son aylarında bekleyen düzenlemeleri tamamlamak, ardından 2027'nin ilk 6 ayında yeni reform paketlerini peş peşe Meclis gündemine taşımak olacak.