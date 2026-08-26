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Gündem Yeni Parti üye sayısını açıkladı!
Gündem

Yeni Parti üye sayısını açıkladı!

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Yeni Parti üye sayısını açıkladı!

Yeni Parti, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla parti üye sayısının kısa sürede 500 bin eşiğini aşarak 503 bin 27'ye ulaştığını duyurdu. Ancak açıklamada üyelerin CHP’den istifa edip gelenler olduğuna dair bir bilgiye yer verilmedi.

Teşkilatlanma çalışmalarını sürdüren Yeni Parti, son 15 günde yakaladığı üye artış grafiğini kamuoyuyla paylaştı. Partinin resmi sosyal medya kanallarından yapılan açıklamada, üye sayısındaki hızlı yükselişe dikkat çekilirken bu kişilerin CHP’den istifa edip gelen olduğuna dair bir bilgi yer almadı.

Partinin resmi hesaplarından yayımlanan bildiride şu ifadelere yer verildi: "İktidar yolunda gücümüze güç katan 503 bin 27 üyemizle büyümeye devam ediyoruz. Gelin, üye olun, söz ve karar sahibi olun."

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