ÖSYM yeniden hesapladı: 2026 MEB-AGS sonuçlarını açıkladı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ÖSYM, hesaplamalarla ilgili yanlışlık iddiaları üzerine yeniden değerlendirmeye aldığı 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın sonuçlarını açıkladı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (2026-MEB-AGS) yeniden hesaplanan sonuçları belli oldu.
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 26 Temmuz'da uygulanan 2026-MEB-AGS'nin 2026 Akademi Giriş Sınavı (2026-AGS) ile 2026 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2026-ÖABT) oturumlarının değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.