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Gündem Görevine dün başlamıştı! Kaymakam ile savcı eşi, zincirleme kazada yaralandı
Gündem

Görevine dün başlamıştı! Kaymakam ile savcı eşi, zincirleme kazada yaralandı

Yeniakit Publisher
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Görevine dün başlamıştı! Kaymakam ile savcı eşi, zincirleme kazada yaralandı

Konya’nın Akşehir ilçesindeki zincirleme kazada Afyonkarahisar'ın Sultandağı Kaymakamı Muhammet Çınarka (31) ve eşi Cumhuriyet Savcısı Hidayet Nur Çınarka’nın (32) da aralarında olduğu 4 kişi yaralandı. Kaymakam Muhammet Çınarka’nın bir hafta önce Sultandağı’na atandığı dün de görevine başladığı ortaya çıktı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Konya-Afyonkarahisar kara yolunun Yeniköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen yabancı plakalı bir cip, önünde seyreden traktörün buğday yüklü römorkuna arkadan çarptı. Savrulan römork da Sultandağı Kaymakamı Muhammet Çınarka'nın makam aracına çarptı. Devrilen traktördeki buğdaylar yola saçıldı.

Kazada Kaymakam Muhammet Çınarka ve eşi Cumhuriyet Savcısı Hidayet Nur Çınarka ile araçtaki Kadir Çelik (51) ve Halil İbrahim Taş (58) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaymakam Çınarka’nın yapılan son atama kararıyla Tuzlukçu Kaymakamlığı'ndan Sultandağı Kaymakamı'na atandığı ve İçişleri Bakanlığının 19 Ağustos 2026 tarihli ve 118364 sayılı oluru doğrultusunda dün ilçede göreve başladığı bildirildi.

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