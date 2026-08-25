Görevine dün başlamıştı! Kaymakam ile savcı eşi, zincirleme kazada yaralandı

Kaza, saat 09.30 sıralarında Konya-Afyonkarahisar kara yolunun Yeniköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen yabancı plakalı bir cip, önünde seyreden traktörün buğday yüklü römorkuna arkadan çarptı. Savrulan römork da Sultandağı Kaymakamı Muhammet Çınarka'nın makam aracına çarptı. Devrilen traktördeki buğdaylar yola saçıldı.

Kazada Kaymakam Muhammet Çınarka ve eşi Cumhuriyet Savcısı Hidayet Nur Çınarka ile araçtaki Kadir Çelik (51) ve Halil İbrahim Taş (58) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaymakam Çınarka’nın yapılan son atama kararıyla Tuzlukçu Kaymakamlığı'ndan Sultandağı Kaymakamı'na atandığı ve İçişleri Bakanlığının 19 Ağustos 2026 tarihli ve 118364 sayılı oluru doğrultusunda dün ilçede göreve başladığı bildirildi.