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Yerel Okul bahçesinde dehşet! 4 yaşındaki çocuğun ayağı ve bacağı kırıldı
Yerel

Okul bahçesinde dehşet! 4 yaşındaki çocuğun ayağı ve bacağı kırıldı

Yeniakit Publisher
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Okul bahçesinde dehşet! 4 yaşındaki çocuğun ayağı ve bacağı kırıldı

İstanbul Arnavutköy’deki bir okulun bahçesinde oyun oynayan 4 yaşındaki çocuğun üzerine sabitlenmemiş kale direği devrildi. Çocuk ağır yaralanırken bacağında ve ayağında kırıklar meydana geldi.

Feci olay 20 Ağustos Perşembe günü Arnavutköy İslambey Mahallesi’nde yer alan Şeyh Şamil Ortaokulu’nda meydana geldi. İddiaya göre arkadaşlarıyla birlikte okul bahçesinde top oynayan 4 yaşındaki Ediz Eren Erman’ın üzerine kale direği devrildi. Olay ardından ağır yaralanan 4 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken ayağında ve bacağında kırıklar meydana geldi. Aile olayla ilgili okuldan şikayetçi olurken gerekli önlemlerin alınması gerektiğini dile getirdi. Olay anı yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 4 yaşındaki çocuğun okul bahçesinde oyun oynadığı esnada başka bir arkadaşının kale direğine asıldığı kale direğine asılan çocuğun üzerine top gelerek düştüğü ve 4 yaşındaki çocuğun üzerine kale direği devrildiği görülüyor.

ÖĞRETMEN O HALDE ÇOCUKLARI DIŞARI ATIYOR

Olayla ilgili açıklamalarda bulunan 4 yaşındaki çocuğun babası Gürkan Erman, şunları anlattı: "Geçen hafta Perşembe günü okulda çocuklar oyun oynamak için kapısı açık olan okula giriyorlar. Bahçede büyük bir kale var. O kalenin üzerinde mahallemizden bir çocuk sallanmak istiyor, sallanırken çocuğa top geliyor, dengesini kaybederek öne doğru düşüyor. Sabitlenmeyen demir kale benim 4 yaşındaki oğlum Ediz Eren’in bacağının üstüne düşüyor. Çocuğun ayağında kırıklar oluşuyor. Şu anda çocuğun ayağı alçıda, 1.5 - 2 ay bu şekilde yatacak. Okulun içerisindeki öğretmen ise yukarı kattan olayı görüp ‘Ne oluyor orada?’ diyor. Çocuklar da çocuğun ayağına demir düştüğünü söylüyor. Öğretmen çocukları o halde dışarı çıkartıyor. Olayda bir ihmal söz konusu. Okuldan da bu konuyla ilgili şikayetçi olduk. Bacağında büyük bir kırıklar söz konusu. İnşallah başka kişilerin başına böyle şeyler gelmez. Gerekli önlemlerin alınmasını rica ediyoruz. Üzgünüz. Okula kale direği yapılacaksa sabitlenmesi gerekiyor.”

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