Dünyada eşi benzeri yok: Bu köyde herkes ip üzerinde yürüyor! Olmayacak şey o bölgede oldu...
Dağıstan'daki Tsovkra-1 köyünde çok ilginç bir gelenek tüm dünyanın dikkatini üzerine çekti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Dağıstan'daki Tsovkra-1 köyünde çok ilginç bir gelenek tüm dünyanın dikkatini üzerine çekti.
Dağıstan'daki Tsovkra-1 köyünde nesiller boyunca sürdürülen ip üzerinde yürüme geleneği, küçük yerleşimi ülke çapında tanınır hale getirdi. Çocukların küçük yaşta başladığı bu sıra dışı beceri, yıllar içinde köyden Sovyet sirklerinin sahnelerine uzanan bir geleneğe dönüştü.
Dağıstan'ın dağlık bölgesinde yer alan Tsovkra-1 köyü, nüfusunun büyük bölümünün ip üzerinde yürüyebilmesi ile tanınıyor.
Bir dönem kadın,erkek ve çocukların öğrendiği bu beceri, köyden çıkan akrobatları Sovyetler Birliği'nin en önemli sirklerine kadar taşıdı.
Tsovkra-1'de ip üzerinden yürümek, yalnızca profesyonel aktobatlara özgü bir gösteri olarak görülmüyordu.
Köyde büyüyen çocuklar, normal derslerinin ardından kurulan tellerin üzerinde denge çalışmaları yapıyor ve küçük yaşlardan itibaren ailelerinden gelen geleneği öğrenerek devam ettiriyordu.
Geçmiş yıllarda hazırlanan saha haberlerinde öğrencilerin haftada birkaç kez, yaklaşık bir kat yüksekliğindeki teller üzerinde çalıştığı aktarıldı.
Eğitim önce yere yakın iplerde başlıyor; çocuklar dengelerini geliştirdikçe daha yüksek tellere geçiyordu.
Soğuk hava da antrenmanların devam etmesine engel olmuyordu. Köy halkının ip üzerinde yürümeye ne zaman ve ne sebeple başladığını açıklayan kesin bir kayıt bulunmuyor.
En çok anlatılan efsaneye göre genç erkekler, vadinin karşı tarafında yaşayan kadınlara ulaşmak için uzun dağ yollarını kullanmak yerine iki yamaç arasına ip germesiyle geleneğin temelleri atıldı.
Başka bir görüş ise bölgede yaşanan sellerin köprüleri sık sık kullanılmaz hale getirmesi üzerine köylülerin vadileri halatlarla geçmeye başladığını savunuyor.
Başlangıçta ulaşım amacıyla kazanılan becerinin zamanla gösteriye dönüştüğü ve köylülerin 19. yüzyılda çevredeki yerleşimlere giderek para karşılığında ip üzerinde yürüdüğü belirtiliyor.
Kökeni doğrulanamamış olsa da ip cambazlığı, zamanla Tsovkra-1'in ortak kimliğinin bir parçası haline geldi. Köyde yalnızca erkekler değil, aynı zamanda kadınlar ve çocuklar da tel üzerinde yürümeyi öğrendi.
Bu durumun aile içinde kuşaktan kuşağa aktarılması, küçücük dağ köyünün ülke çapında tanınmasını sağladı.
Tsovkra-1'in en parlak dönemi İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki yıllarda başladı. Köyden çıkan akrobatlar Sovyet sirklerinde çalışarak ülke çapında gösteriler düzenledi. Bazı aileler tel üzerinde omuz omuza çıkarak insan kuleleri oluşturdu. En tanınmış gösterilerden birinde bir baba ve yedi kızı, iki ayrı sıra halinde birbirlerinin omuzlarına çıkarak ipin üzerinde ilerliyordu.
Ancak iş imkanlarının azalması ve gençlerin büyük şehirlere göç etmesi geleneği zayıflattı. 2007'de yayımlanan bir saha haberinde, 1980'lerde yaklaşık 3 bin olan köy nüfusunun 400 civarına gerilediği belirtiliyordu. Eğitmenler, maddi destek ve yeni öğrenciler bulunmazsa köyü dünyaya tanıtan ip cambazlığının gelecek kuşaklara ulaşamayabileceği uyarısında bulunuyor.
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