Suyun altı da üstü gibi olacak Sularımızda hayalet ağ kalmayacak
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, denizlerin hayalet ağlardan temizlenmesi için büyük mücadele verildiğini belirterek, “Şu anda ülkemiz genelinde 991 milyon metrekare alanı taramış durumdayız. Burada 3 milyon 387 bin metrekareden fazla hayalet ağı ve yaklaşık 9 bin adet ağ aracını su kaynaklarımızdan temizledik. Bu bizim için önemli bir başarı. Nasıl bir fayda ettik derseniz, yaklaşık 11 milyon su canlısının kurtarıldığını değerlendiriyoruz" dedi.