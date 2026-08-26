Suyun altı da üstü gibi olacak Sularımızda hayalet ağ kalmayacak

Burada 3 milyon 387 bin metrekareden fazla hayalet ağı ve yaklaşık 9 bin adet ağ aracını su kaynaklarımızdan temizledik. Bu bizim için önemli bir başarı. Nasıl bir fayda ettik derseniz, yaklaşık 11 milyon su canlısının kurtarıldığını değerlendiriyoruz. Yine Edirne'mizde bu çalışmanın karşılığı ne derseniz, onu da şöyle özetleyelim. Yaklaşık 15 farklı noktada bu çalışmalar yapıldı. 66 bin metrekarelik sucul alanı taradık ve 6 bin 171 metrekare hayalet ağı temizledik. Keza 54 adet de diğer av aracı dediğimiz ve oradaki hayatı tehdit eden ekipmanları topladık. Bir diğer önemli faaliyetimiz de balıklandırma. Balıklandırma faaliyeti bizim için son derece önemli. Burada bir rakam paylaşayım sizlerle.