Gaziosmanpaşa'da bombalı saldırı: Şüphelinin yaşı şok etti!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Gaziosmanpaşa'da bombalı saldırı: Şüphelinin yaşı şok etti!

Gaziosmanpaşa'da hasımlarının oturduğu mahallenin köşesine el yapımı patlayıcı yerleştirerek patlatan biri 14 yaşında 4 şüpheli tutuklanarak cezaevinde gönderildi.

#1
Foto - Gaziosmanpaşa'da bombalı saldırı: Şüphelinin yaşı şok etti!

İstanbul Gaziosmanpaşa'da hasımlarının oturduğu sokağın köşesine el yapımı saatli bomba koyarak patlatan 2'si yaşı küçük 4 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili ortaya çıkan detaylar kan dondurdu.

#2
Foto - Gaziosmanpaşa'da bombalı saldırı: Şüphelinin yaşı şok etti!

BÜYÜK BİR PATLAMA MEYDANA GELDİ Gaziosmanpaşa, Bağlarbaşı Mahallesi, Destegül sokak ile Yeni Sokak'ın kesişiminde 27 Ocak'ta büyük bir patlama meydana geldi. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı patlamanın ardından yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle yangın söndürüldü.

#3
Foto - Gaziosmanpaşa'da bombalı saldırı: Şüphelinin yaşı şok etti!

Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği ve Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yapılan incelemede patlamanın el yapımı zaman ayarlı bir bomba nedeniyle meydana geldiği belirlendi. Polis patlama anının güvenlik kamera görüntülerine ulaştı.

#4
Foto - Gaziosmanpaşa'da bombalı saldırı: Şüphelinin yaşı şok etti!

ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI Görüntülerde bir kişinin bombayı sokağın köşesine doğru bırakarak hızla olay yerinden kaçtığı görüldü. Güvenlik kamera görüntülerinde bilmeden bombanın olduğu sokağın köşesine doğru yürüyen bir anne ve çocuğunun birkaç metreyle yaralanmaktan kurtuldukları görüldü.

#5
Foto - Gaziosmanpaşa'da bombalı saldırı: Şüphelinin yaşı şok etti!

400 SAAT GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İNCELENDİ Polisin başlattığı çalışmada şüpheliler güvenlik kamera görüntüleri kullanılarak takibe alındı. Olay yerinden yaya olarak kaçan şüphelilerin bir süre sonra araç değiştirerek kaçmayı sürdürdükleri tespit edildi. Polis yaklaşık 400 saat güvenlik kamera görüntüsünü inceleyerek şüphelilerin 4 ayrı araç değiştirerek uzaklaşmaya çalıştıklarını belirledi.

#6
Foto - Gaziosmanpaşa'da bombalı saldırı: Şüphelinin yaşı şok etti!

BİRİ 14 YAŞINDA 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI Gasp Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada kimliklerini belirledikleri şüphelileri yakalamak için operasyon yaptı. Gaziosmanpaşa ve Beykoz ilçelerinde yapılan operasyonlarda şüpheliler H.Ö. (43), E.A. (41) ile yaşları küçük olan 14 yaşındaki S.Y.T. ve 17 yaşındaki A.B. gözaltına alındı.

#7
Foto - Gaziosmanpaşa'da bombalı saldırı: Şüphelinin yaşı şok etti!

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin bomba yapmayı internet üzerinden izledikleri videolardan öğrendikleri tespit edildi.

#8
Foto - Gaziosmanpaşa'da bombalı saldırı: Şüphelinin yaşı şok etti!

14 YAŞINDAKİÇOCUĞUN 11 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI Şüpheliler arasında bulunan 14 yaşındaki S.Y.T.'nin daha önceden 11 suç kaydı olduğu bir dosyadan arandığı ortaya çıktı. 14 yaşındaki şüphelinin bir arkadaşı ile birlikte silahla çekilen resimleri bulundu.

