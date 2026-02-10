  • İSTANBUL
Gündem Tekirdağ’da kan donduran çocuk cinayeti! 16 yaşındaki zanlı tutuklandı!
Tekirdağ’da kan donduran çocuk cinayeti! 16 yaşındaki zanlı tutuklandı!

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde, aralarında husumet bulunan yaşıtı Erkan Karadeniz’i sokak ortasında av tüfeğiyle vurarak hayattan koparan 16 yaşındaki Y.A.K., polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Adliyeye sevk edilen çocuk zanlı, "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 16 yaşındaki Erkan Karadeniz'i silahla vurarak ölümüne neden olan 16 yaşındaki zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Aydoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen Y.A.K., yaşıtı Erkan Karadeniz'e av tüfeğiyle ateş etti. Ağır yaralanan Karadeniz, kaldırıldığı Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

