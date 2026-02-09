  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem Mustafa Varank’tan, Özgür Özel’e olay gönderme: Sarhoştan genel başkan olmaz!
Gündem

Mustafa Varank’tan, Özgür Özel’e olay gönderme: Sarhoştan genel başkan olmaz!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Mustafa Varank’tan, Özgür Özel’e olay gönderme: Sarhoştan genel başkan olmaz!

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in hakaret ve küfrüne maruz kaldığını belirterek partiden istifa etmişti. Türkiye’nin gündemine oturan küfürlü mesajlar için AK Parti Bursa milletvekili Mustafa Varank'tan sosyal medyada "Sarhoştan genel başkan olmaz!" paylaşımı geldi.

Türkiye son iki gündür CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan arasında yaşanılanları konuşuyor.

CHP’li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından hakaret ve tehdit mesajları aldığını açıklayarak partisinden istifa etti.

Özarslan; katıldığı canlı yayında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile yaptığı görüşmenin parti içinde rahatsızlığa neden olduğunu bu görüşme sonrası hedef haline getirildiğini belirterek "Mesajlarında annemi ve merhum babamı dahi karıştırdı. Bu kabul edilemez. Bunları yalanlaması mümkün değil. O mesaj hâlâ duruyor ve kayıtlı" açıklaması yaptı.

Bu açıklamaların hemen ardından, sosyal medyada Özel'in attığı mesajlar olduğu iddia edilen konuşmalar yayınlandı. Bu mesajlarda da Türkiye’nin gündemine oturan ifadeler vardı.

Gündeme oturan gelişmeye ilişkin TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve de AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank'tan sosyal medyadan çok çarpıcı bir paylaşım geldi. Varank, "Sarhoştan genel başkan olmaz!" ifadelerini kullandı. Bu paylaşıma kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mustafa

Varank doğru söylemiş birde sahada milletin namussunumu emânet edilirmi tuvalet terlikleri etsin

Ahmet hoca

Devlet kurucusu oluyorsa Parti gnl baskanida olur.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
