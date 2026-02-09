Mustafa Varank’tan, Özgür Özel’e olay gönderme: Sarhoştan genel başkan olmaz!

Türkiye son iki gündür CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan arasında yaşanılanları konuşuyor.

CHP’li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından hakaret ve tehdit mesajları aldığını açıklayarak partisinden istifa etti.

Özarslan; katıldığı canlı yayında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile yaptığı görüşmenin parti içinde rahatsızlığa neden olduğunu bu görüşme sonrası hedef haline getirildiğini belirterek "Mesajlarında annemi ve merhum babamı dahi karıştırdı. Bu kabul edilemez. Bunları yalanlaması mümkün değil. O mesaj hâlâ duruyor ve kayıtlı" açıklaması yaptı.

Bu açıklamaların hemen ardından, sosyal medyada Özel'in attığı mesajlar olduğu iddia edilen konuşmalar yayınlandı. Bu mesajlarda da Türkiye’nin gündemine oturan ifadeler vardı.

Gündeme oturan gelişmeye ilişkin TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve de AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank'tan sosyal medyadan çok çarpıcı bir paylaşım geldi. Varank, "Sarhoştan genel başkan olmaz!" ifadelerini kullandı. Bu paylaşıma kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.