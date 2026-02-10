  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Flaş gelişme: Galatasaray, Osimhen'in bonservisini belirledi! İşte Barcelona'nın transfer planı Kışın vazgeçilmezi portakalın sırrı zamanında gizli: En fazla C vitamini için bu vakitte... AK Parti İstanbul İl Başkanı, maskelerini indirdi: CHP’li İBB’den kentsel dönüşüme darbe Göztepe’den müthiş grafik! Ekonomide zirvede Parasıyla değil mi? ‘Diplomasız’ teknik direktör için her maç ceza ödüyorlar Abdülhamid Han’a yönelik senaryo dün de aynıydı bugün de aynı... Turgay Yazıcı açıkladı... Türkiye tarihinde bir ilk: İstanbul'un ilçesi 1 milyonu geçti! Sahte sakatlık mı? Meğer Jhon Duran, Fenerbahçe'den bu yüzden apar topar gönderilmiş: Her şey ortaya çıktı Şok edici iddia! Kamera önüne geçip söyledikleri Trump'ın uykularını kaçıracak Günlük ve ölçülü olduğu müddetçe... Hafızanın mihenk taşı iki içecek: Hücre koruyucu
Sağlık
8
Yeniakit Publisher
Günlük ve ölçülü olduğu müddetçe... Hafızanın mihenk taşı iki içecek: Hücre koruyucu
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Günlük ve ölçülü olduğu müddetçe... Hafızanın mihenk taşı iki içecek: Hücre koruyucu

Hafıza sağlığımız için mutlaka doğal yollarla başvurmamız gerekiyor.

#1
Foto - Günlük ve ölçülü olduğu müddetçe... Hafızanın mihenk taşı iki içecek: Hücre koruyucu

Hafıza sağlığı için en önemli iki madde: Polifenol ve kafein... Beyin hücrelerini canlandıran ve ölçülü tüketim olduğunda hafızayı koruyan çay ve kahve oldukça faydalı. İşte detaylar...

#2
Foto - Günlük ve ölçülü olduğu müddetçe... Hafızanın mihenk taşı iki içecek: Hücre koruyucu

Türk toplumunda çay ve kahve en çok tüketilen içecekler arasında yer alıyor. Sağlık üzerinde olumsuz etkileri olduğu düşünülen çay ve kahvenin demans hastalıklarına iyi geldiği ortaya çıktı.

#3
Foto - Günlük ve ölçülü olduğu müddetçe... Hafızanın mihenk taşı iki içecek: Hücre koruyucu

Günlük ve ölçülü kahve ya da çay tüketimi, demans riskinin azalmasıyla ilişkilendiriliyor. Yeni bir araştırma, kafeinin bilişsel gerilemeyi yavaşlatabileceğini ve zihinsel işlevleri koruyabileceğini ortaya koydu. Uzmanlara göre günde 2–3 fincan kahve, beyin sağlığı için küçük ama umut verici bir katkı sağlayabilir.

#4
Foto - Günlük ve ölçülü olduğu müddetçe... Hafızanın mihenk taşı iki içecek: Hücre koruyucu

Yeni bir araştırmaya göre günlük ve ölçülü kafein tüketimi, demans riskinin düşmesi ve bilişsel gerilemenin yavaşlamasıyla ilişkilendiriliyor. Yeni bir araştırmaya göre, her gün kahve ya da çay içmek, beynin sağlıklı yaşlanmasını korumaya yardımcı olabilir. Günde iki ila üç fincan kafeinli kahve veya bir ila iki fincan çaydan oluşan orta düzey kafein tüketimi, demans riskini azaltabilir, bilişsel gerilemeyi yavaşlatabilir ve zihinsel işlevleri koruyabilir.

#5
Foto - Günlük ve ölçülü olduğu müddetçe... Hafızanın mihenk taşı iki içecek: Hücre koruyucu

Baş yazar Daniel Wang, Mass General Brigham Tıp Bölümü'nde kıdemli araştırmacı ve Harvard Tıp Okulu'nda yardımcı doçent, "Demansı önlemeye yönelik olası araçlar ararken, kahve kadar yaygın bir şeyin umut verici bir beslenme müdahalesi olabileceğini düşündük," dedi.

#6
Foto - Günlük ve ölçülü olduğu müddetçe... Hafızanın mihenk taşı iki içecek: Hücre koruyucu

JAMA'da yayımlanan çalışma, orta düzey kafein tüketiminin demans riskinde yüzde 18'e varan azalma ile ilişkili olduğunu ortaya koydu. En belirgin fayda, kafeini orta miktarlarda tüketen katılımcılarda görüldü. Buna karşın, daha yüksek kafein alımı olumsuz etkilere yol açmadı ve orta düzey tüketimle benzer nörokoruyucu faydalar sağlıyor gibi göründü.

#7
Foto - Günlük ve ölçülü olduğu müddetçe... Hafızanın mihenk taşı iki içecek: Hücre koruyucu

Kahve ve çay, polifenoller ve kafein gibi biyoaktif bileşenler içeriyor. Bunlar iltihabı ve hücresel hasarı azaltarak ve bilişsel sağlığı destekleyerek nörokoruyucu faktörler olarak rol oynayabilir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Canlı yayında gündem olan anlar! Hakan Fidan o soruya uzun bir süre sessiz kaldı, yorum yapmadı
Gündem

Canlı yayında gündem olan anlar! Hakan Fidan o soruya uzun bir süre sessiz kaldı, yorum yapmadı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, canlı yayında Ahmet Hakan tarafından kendisine yöneltilen "Türkiye'nin nükleer silaha sahip olması gerekir mi?..
Sıcak saatler! ABD dev gemiye el koydu
Dünya

Sıcak saatler! ABD dev gemiye el koydu

Dünya üzerinde haydutluk yapan Amerika Birleşik Devletleri, petrol tankerine el koydu.

Bu nasıl bir ilçe? Nüfusuyla 50 ilden büyük
Gündem

Bu nasıl bir ilçe? Nüfusuyla 50 ilden büyük

TÜİK'in açıkladığı verilere göre; Konya’nın merkez Selçuklu ilçesi, 703 bin 449 nüfusla Türkiye’de 50 ili geride bıraktı.
Haberi gülmeden bitirebilene helal olsun! Enginyurt: Aldığı oylara ihanet edenin yeri sokakta rezilliktir!
Siyaset

Haberi gülmeden bitirebilene helal olsun! Enginyurt: Aldığı oylara ihanet edenin yeri sokakta rezilliktir!

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP’den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’a tepki gösterirken güldürdü...
Para nakil aracına film gibi soygun girişimi: Patlama sonrası çatışma çıktı
Dünya

Para nakil aracına film gibi soygun girişimi: Patlama sonrası çatışma çıktı

Zırhlı para nakil aracına düzenlenen film gibi soygun girişimi İtalya’nın gündemine yükseldi. Özel bir şirkete ait zırhlı nakil aracının güz..
Domuza çarşaf giydiren müptezel tutuklandı
Gündem

Domuza çarşaf giydiren müptezel tutuklandı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde sosyal medya hesabından kadın çarşafı giydirilmiş domuz görseli paylaşan Onur Kılınç isimli alçak müptezel "Halk..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23