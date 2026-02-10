Günlük ve ölçülü olduğu müddetçe... Hafızanın mihenk taşı iki içecek: Hücre koruyucu

Yeni bir araştırmaya göre günlük ve ölçülü kafein tüketimi, demans riskinin düşmesi ve bilişsel gerilemenin yavaşlamasıyla ilişkilendiriliyor. Yeni bir araştırmaya göre, her gün kahve ya da çay içmek, beynin sağlıklı yaşlanmasını korumaya yardımcı olabilir. Günde iki ila üç fincan kafeinli kahve veya bir ila iki fincan çaydan oluşan orta düzey kafein tüketimi, demans riskini azaltabilir, bilişsel gerilemeyi yavaşlatabilir ve zihinsel işlevleri koruyabilir.