Maraş’taki Yahudiler MİT’in takibinde! İsrailli Ekip bir hafta boyunca adım adım izlendi

O dönem sahada bulunan güvenlik kaynakları, 'yardım' kılıfı altında Türkiye'ye gelerek başka amaçlar peşinde koşacağından şüphelenilen kişilerin 7/24 kayıt altına alındığını TRHaber'e teyit etti.

İsrail ordusuna bağlı Ulusal Arama Kurtarma birimi, 6 Şubat depreminin ardından 250'si doktor, 167'si özel eğitimli personelle 8 Şubat 2023 tarihinde soluğu Kahramanmaraş'ta aldı. İsrail ordusuna ait kargo uçakları depremin merkez üssünde Kahramanmaraş Havalimanı'na peş peşe gelirken güvenlik ekipleri uçaktan inen her İsrailliyi takipteydi.

Riskli bir bölgeye geldiklerini öne sürüp saldırıya uğrayacaklarını iddia ederek deprem bölgesinde silahlı olarak görev yapma talebinde bulunan Yahudilerin bu isteği kabul edilmedi. İsrailli ekip, kendilerine 'Sheldag' isimli özel kuvvet biriminin eşlik ettiğini, bu kişilerin Yahudi doktorları silahlarıyla koruyacağını iddia ediyordu. Ancak İsrailliler Maraş'ta kargo uçaklarından silahsız olarak indi.

TRHaber'e bilgi veren bir güvenlik kaynağı, İsrail uçaklarının Türkiye'ye doğru havalanmasının ardından aldıkları talimatı şöyle anlatıyor:

"Gelen bütün İsraillilerin takip altında tutulması emri verildi. Çünkü Türkiye'ye enkaz kaldırma çalışması için gönderilenlerin birçoğunun Mossad ajanı olabileceği şüphesi vardı. Ayrıca deprem bölgesinde bu kişilerin özellikle irtibata geçeceği birilerinin olup olmadığı merak konusuydu.

Uçaklarla toplamda 450 kişinin geleceği söyleniyordu ancak gelenleri fotoğraflayıp tek tek saymamıza rağmen bu sayıya ulaşamadık."

VALİLİKTEN HARİTA İSTEDİLER, HASTANEDE VATANDAŞTAN KÜFÜR YEDİLER

Maraş'a gelen İsrail Ulusal Kurtarma Birimi'nin başında Albay Golan Vach vardı. İsrail elebaşı Benjamin Netanyahu'ya doğrudan rapor veren Vach ve ekibi, Maraş'ta bulundukları ilk saatlerde AFAD yetkilileriyle koordine halde gözüktü. Sağlık hizmeti sunmak için Maraş güneyinde bir çadır kuran İsrailli sağlık heyeti, daha sonra gruplar halinde şehrin kuzeyindeki Yörükselim Devlet Hastanesi'nde konuşlandı.

Enkaz kaldırma çalışması yapmak üzere sahaya dağılan diğer gruplar ise AFAD'ın belirlediği mahalleye değil kendi istedikleri bölgelere gitti. Edinilen bilgilere göre AFAD yetkilileriyle İsrailliler arasında bu sırada sürtüşme yaşandı.

Konuya vakıf başka bir kaynak, "İsrailli ekip AFAD'ın yönlendirmesine karşı çıktı. İstedikleri yere gidip orada çalışacaklarını iddia ettiler. İsrailliler kendilerine yardımcı olan kişilere karşı kibirli tavırlarıyla da tepki topluyordu" dedi.

AFAD'la yaşanan sürtüşme sonrası yetkilileri şaşırtan ikinci gelişme ise İsrailli ekibin 'harita' talebi oldu. Edinilen bilgiye göre Yahudiler, "Kuyu açacağız, aletlerimizi getirdik, yeraltı su kaynaklarının haritasını bize verin" diyerek Kahramanmaraş Valiliği'nden belge istedi. Valilik, İsrail ordusuna herhangi bir döküman yahut harita vermeyi reddetti.

Bu sırada Maraş halkıyla İsrail ekibi arasında tansiyon zaman zaman yükseliyordu. Yörükselim Devlet Hastanesi'nde İsraillileri izleyen bir kaynak, depremde yaralanan bazı vatandaşların kendilerini muayene eden kişilerin Yahudi olduğunu anladıklarında buna tepki gösterdiğini söylüyor.

İlginç sahnelerden biri, TRHaber'e bilgi veren bir kaynağın gözü önünde yaşandı. Depremde başından ve kolundan ciddi şekilde yaralanmış bir vatandaş, yaralarına sargı bezi ve tampon uygulandığı sırada hastanedekilerin İbranice konuştuklarını anladığında küfürle söylenmeye başladı:

"Lan bu a... k...ğumun Yahudileri ne geziyor burada?"

Çifte vatandaş olduğuna inanılan bir doktor, Maraşlı vatandaşın bu tepkisi üzerine Türkçe konuşmaya başladı ve hastanedeki görevlilere serzenişte bulundu.

SÜREKLİ GÖZETİM ALTINDA KALINCA PANİKLEYİP AYRILMA KARARI ALDILAR

İsrailli gruba Maraş'ta rehberlik hizmeti sunan irtibat görevlileri çoğunlukla emekli polislerden oluşuyordu. Bunlardan bazısı memuriyet sırasında İsrail'in Türkiye'deki temsilciliklerinde görev almıştı. Yahudiler Maraş'ta faaliyet yürütürken AFAD tarafından görevlendirilmiş tercümanlardan da faydalandı.

Sahada 'istedikleri yerde' görev yapmak isteyen İsrailli askerler, kargo uçağıyla getirdikleri araçlarla Maraş'ı kolaçan etti. Onların her hareketini izleme görevi ise güvenlik birimlerine düştü. Yoğun gözetim altında tutulan Yahudi ekip, Maraş'ta geçen ilk 24 saatin ardından tedirgin olmaya başladı.

En az 14 gün sürmesi planlanan arama-kurtarma görevi, istihbarat birimlerinin takibatı gevşetmeyeceği anlaşılınca revize edildi. Türkiye'ye gelen yabancı ekiplerden sadece İsraillilerin bu denli sıkı kontrol altında tutulduğunu söyleyen güvenlik kaynağı şu yorumu yapıyor:

"Devamlı gözetim altında olmalarından ötürü rahatsızlık duydular. Göz hapsinde olmaları onları panikletti."

Organ ve insan ticareti, çocuk kaçırma gibi suçlar konusunda sabıkası hayli kabarık olan İsrail ordusuna, Maraş'ta yasadışı bir faaliyette bulunma imkânı tanınmadı. 'Ortamın' çok sıkı olduğu gerçeği, Yahudileri ülkelerine geri dönmeye zorladı. Kargo uçaklarıyla Maraş'a gelmiş İsrailliler arasında bulunan 'United Hatzalah' adlı grup, depremin merkezinde havlu atan ilk ekip oldu.

'Kendilerine yönelik teyitli bir güvenlik tehdidini' öne süren grup, Maraş'ta geçirdikleri 4 günün ardından 12 Şubat'ta şehirden ayrıldı. United Hatzalah yöneticileri Eli Pollack ile Dov Maisel, sahadaki birim yöneticisi Binbaşı Yossi Cohen'e "Acilen İsrail'e dönün" talimatı verdi. Grubun üyeleri, ABD'li dolar milyarderi, siyonist Miriam Adelson'un özel uçağıyla İsrail'e döndü.

Diğer İsrailliler ise faaliyetlerini sonlandırmak için 15 Şubat'ı bekledi. Maraş'ın her sokağında vatandaşlardan yoğun tepki gören Yahudiler, 4 otobüs ve 3 minibüs dolusu personelle 15 Şubat 2023 tarihinde şehirden ayrıldı.

O âna dek deprem bölgesinde İsraillilerin sadece Maraş kent merkezinde faaliyet yürüttüğü sanılıyordu. Ancak gerçeğin öyle olmadığı ortaya çıktı.

Türkiye'ye gelen Yahudilerden bir grup, Hatay'a giderek depremde zarar gören Antakya Sinagogu'nun yıkıntıları arasında tarihî Ester Kitabı parşömenlerini buldu. Enkaz altında kalanları kurtarmakla ilgilenmeyen 'ZAKA' grubunun şefi Binbaşı Haim Otmazgin, tarihî sinagogdan çaldığı parşömenleri Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerine teslim etmek yerine İsrail'e götürdü.

Olayın sosyal medyada duyulduktan sonra infial yaratması üzerine İsrail, kaçırılan Ester Kitabı'nı Türk Yahudi Hahambaşılığı'na teslim etmeye mecbur kaldı.

MARAŞ'TA ENKAZ ÖNÜNDE POZ VEREN ALBAY DAHA SONRA GAZZE'Yİ ENKAZA ÇEVİRİYOR

6 Şubat depremi sonrası Maraş'a gelen İsrailli Ulusal Arama Kurtarma biriminin şefi Albay Golan Vach ise sonraki dönemde Gazze soykırımına katıldı. Maraş'ta sık sık enkaz başlarında diğer görevlilerle birlikte poz veren İsrailli subay, kendi ifadesine göre Gazze'de 800'den fazla binayı dinamitleyerek enkaza çevirdi.

Yarım milyona yakın insanın katledildiği soykırım sırasında Gazze kuzeyinde görev yapan Vach, tespit edilmiş Hamas tünellerinin imhasını da yönetti. Albay Vach, Gazze'de özellikle Cibaliye bölgesindeki katliamlarda görev aldı. Beyt Hanun'da Hamas mücahidleri tarafından kurulmuş bir pusuda kalçasından yaralandı.

2024'te emekli edilen Golan Vach, sivil hayatında Filistin topraklarına 'yerleşimci' adı altında Yahudi hırsızları taşıma görevi üstlendi. 'Klitat Kehilot Yisrael' adlı organizasyon bünyesinde Filistin topraklarına istilâcı getiren siyonist Vach, tarihin en büyük çocuk katliamlarından birinin yaşandığı Gazze'de 'aslında çocukları/bebekleri sevdiğini' iddia ediyor.

