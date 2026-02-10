Herkes için zorunlu olacak: İkinci maaş dönemi başlıyor!

Hükümet, çalışanların emeklilik döneminde ek bir gelir elde etmesini sağlayacak köklü bir değişikliğe hazırlanıyor. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) ile asgari ücretlilerden en yüksek maaşlılara kadar tüm çalışanlar sisteme zorunlu olarak dahil edilecek. TES, Bireysel Emeklilik Sistemi’nden (BES) farklı olarak cayma hakkı tanımayacak ve en az 10 yıl sistemde kalma zorunluluğu getirecek.

TES’te maaşlardan otomatik kesinti yapılacak. Çalışanın brüt maaşından yüzde 3, işverenden de yüzde 3 kesinti alınacak. Devlet ise toplam katkı üzerinden yüzde 30 ek destek sağlayacak. Bu sayede sistem, uzun vadeli tasarrufu teşvik ederken emeklilikte “ikinci maaş” niteliğinde ek gelir yaratacak.

ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN AYLIK 2 BİN 577 TL BİRİKİM

Asgari ücretle çalışan bir işçi için örnek hesaplama şu şekilde:

Brüt maaş: 33 bin 30 TL

Çalışan kesintisi (%3): 991 TL

İşveren katkısı (%3): 991 TL

Devlet katkısı (%30): 595 TL

Aylık toplam TES birikimi: 2 bin 577 TL

10 yıl sonunda nominal toplam birikim 309 bin 240 TL, 20 yıl sonunda ise 618 bin 480 TL seviyesine ulaşacak.

CAYMA VE ERKEN ÇIKIŞ HAKKI YOK

BES’te ilk iki ay içinde cayma hakkı varken, TES’te erken çıkış büyük ölçüde sınırlandırılacak. Katılımcılar en az 10 yıl sistemde kalmak zorunda olacak.

Emekliliğe erişim ise SGK emeklilik yaşına bağlanacak; kadınlarda 58-65, erkeklerde 60-65 yaş aralığı kademeli olarak uygulanacak.

BES İLE ENTEGRE ÇALIŞACAK, ÇİFT KESİNTİ OLMAYACAK

TES devreye girdiğinde otomatik BES sistemine entegre edilecek. Maaşlardan ayrı ayrı kesinti yapılmayacak; yalnızca TES kapsamında yüzde 3 oranında kesinti uygulanacak. Birikimlerin profesyonel fon yöneticileri tarafından değerlendirilmesi ve emeklilikte toplu ya da taksitli ödeme olarak alınması planlanıyor.

MEMURLAR DA SİSTEME DAHİL EDİLECEK

TES’te özel sektör-kamu ayrımı olmayacak. Polis, öğretmen, doktor gibi kamu çalışanları da sisteme dahil edilecek. Aynı işyerinde uzun süre çalışanların daha avantajlı olacağı bir kurgu üzerinde çalışılıyor. İş değiştirenlerin birikimleri korunacak ve yeni işyerine taşınabilecek.

2026 ORTASINDA HAYATA GEÇECEK

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nin 2026 yılı içinde devreye alınması hedefleniyor. Orta Vadeli Program’da sistemin 1 Nisan – 30 Haziran döneminde uygulanmaya başlaması öngörülüyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı altyapı hazırlıklarını sürdürüyor; yasal düzenlemelerin Meclis’ten geçmesiyle TES yürürlüğe girecek.

