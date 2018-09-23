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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Özbekistan’da

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere Özbekistan'a geldi. Yıldırım'a Taşkent Uluslararası Havaalanı'nda geleneksel Özbek kıyafetli gençler tarafından çiçek takdim edildi.

23 Eylül 2018 Pazar 17:24
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Özbekistan’da

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere Özbekistan’ın başkenti Taşkent’e geldi. Yıldırım ve beraberindeki heyet, Taşkent Uluslararası Havalimanı'nda Özbekistan Parlamentosu Yasama Meclisi Başkanı Nuriddincan İsmailov tarafından ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Yıldırım'a geleneksel Özbek kıyafetli gençler, çiçek takdim etti.

Taşkent’teki temasları kapsamında Yıldırım, bu akşam Özbekistan Yasama Meclisi Başkanı Nuriddincan İsmailov'un, onuruna vereceği yemeğe katılacak. Yarın Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edilecek Yıldırım’ın, Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov, Yasama Meclisi Başkanı Nuriddincan İsmailov ve Senato Başkanı Nigmatulla Yoldaşev ile görüşmesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 17:24
  1. Binali Yıldırım
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  4. Özbekistan Ziyareti

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