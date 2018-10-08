TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Güney Koreli mevkidaşıyla görüştü

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Antalya Kaya Palazzo Oteli'nde düzenlenen "Avrasya'da Ekonomik İş Birliği, Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma" konulu Avrasya Meclis Başkanları üçüncü toplantısı için kente gelen Güney Kore Meclis Başkanı Moon Hee Sang ile bir araya geldi.

TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop'un da katıldığı toplantı, basına kapalı gerçekleşti.