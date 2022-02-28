TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç 6 liderin açıkladığı sistemi değerlendirdi!

YENİ AKİT ANKARA

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç resmi sosyal medya hesabından CHP, İYİ, Saadet, Gelecek, Demokrat ve DEVA Partilerinin yaptıkları ortak çalışmasını değerlendirdi.

Unutma ile izah edilebilir mi?

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç, “Parlamenter sistemin kara lekelerinden olan 28 Şubat’ı açıklama töreni için tercih eden 6 parti’nin imzaladıkları Metinde, ‘terörle mücadele’ , ‘dış politika’, ‘milli güvenlik’ kelimelerine tek bir kez bile yer verilmemiş olması ‘unutma’ ile izah edilebilir mi?”

HDP’ye selam çakıyor!

Yılmaz Tunç, “Yasama Sorumsuzluğunun kapsamını genişletmeyi, Dokunulmazlığın kaldırılmasını sınırlandırmayı, teröre destek veren yerel yönetimlere kayyum tayinine son vermeyi vadederek HDP’ye selam çakıyorlar” dedi.

Eski istemden hiç ama hiç bir farkı yok

Yılmaz Tunç “CHP ve ortağı 6 Parti̇ ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’ adını verdikleri sistemi açıkladılar; Ne var içinde, eski sistemden hiç ama hiç bir farkı yok. Darbeler, krizler, koalisyonlar üreten, vesayetçi anlayışı hakim kılan Parlamenter sisteme geri dönüşü vadediyorlar” diye konuştu.