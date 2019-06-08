0553 313 94 23

TBL'de final heyecanı sürüyor

- Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde play-off final serisi üçüncü maçında Sigortam.Net İTÜ Basket, yarın OGM Ormanspor'u ağırlayacak- Serinin ilk 2 maçını kazanan OGM Ormanspor, karşılaşmadan galip ayrılması halinde Basketbol Süper Ligi'ne yükselecek

08 Haziran 2019 Cumartesi 11:09
TBL'de final heyecanı sürüyor


İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol 1. Ligi (TBL) play-off final serisi üçüncü maçında Sigortam.Net İTÜ Basket, yarın OGM Ormanspor'u konuk edecek.

Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 14.00'te başlayacak.

Ankara'da oynadığı ilk iki maçı 66-60 ve 68-57'lik skorlarla kazanan OGM Ormanspor, yarın da müsabakadan galip ayrılması durumunda, seriyi 3-0 kazanarak adını Basketbol Süper Ligi'ne yazdıracak.

Sigortam.Net İTÜ Basket'in galibiyeti halinde ise final serisinin dördüncü maçı, yine İstanbul'da yapılacak.

TBL'de normal sezonu lider tamamlayan Bursaspor, Basketbol Süper Ligi'ne yükselen ilk takım olmuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 11:09
  1. Basketbol
  2. OGM Ormanspor
  3. Sigortam.Net İTÜ Basket
  4. Türkiye Basketbol 1. Ligi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünya Gençler Halter Şampiyonası sona erdi
    1. Dünya Gençler Halter Şampiyonası sona..
    2. İşte adım adım operasyonun detayları!..
    3. Emniyet ve jandarmadan bayram şekeri..
    4. Sulama menfezine düşen motosikletli öldü
    5. Akaryakıtta çifte indirim
    6. Pençe Harekatı'nın 13 günlük bilançosu..
    7. Gönen’de motosikletler kıran kırana..
    8. Konya’da otobüs ile otomobil çarpıştı:..
    9. Çoruh nehri yeşile büründü
    10. Kozluk’ta ’Sarıkız’ örümcek alarmı
    11. Kurtulmuş ve Güler’in penaltılarında..
    12. MÜSİAD’dan Mehmetçiğe cami
    13. Samsun’da minibüs tıra çarptı: 4 yaralı
    14. Rengarenk yazlık çiçekler parkları..
    15. Kuzeye akım
    16. Kahramanmaraş’ta otomobil buğday..
    17. Birleşme teklifinde hayal kırıklığı
    18. Hayatını kaybeden milletvekili için..
    19. Çocuklarla böceklerin dostluğu
    20. İşte ‘çaktırmadan’ İmamoğlu’na çalışan..
    Rusya’dan sarsıcı açıklama! ‘ABD için kötü bir sürpriz olacak’
    Rusya’dan sarsıcı açıklama! ‘ABD için kötü bir sürpriz olacak’
    Bebek katili Apo'dan dikkat çeken itiraf: Bana çok büyük zarar verdi
    Bebek katili Apo'dan dikkat çeken itiraf: Bana çok büyük zarar verdi
    "Türkler için tüm şartları sağlamaya hazırız"
    "Türkler için tüm şartları sağlamaya hazırız"
    Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”
    Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
    Binali Yıldırım'dan flaş çıkış: Uğur Dündar'ı tercih ederim
    Binali Yıldırım'dan flaş çıkış: Uğur Dündar'ı tercih ederim