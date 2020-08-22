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Spor TBF'den Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Spor Kulübünün başvurusunun reddiyle ilgili açıklama:
Spor

TBF'den Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Spor Kulübünün başvurusunun reddiyle ilgili açıklama:

"Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Spor Kulübü, başvurusunda şartların yalnızca bir kısmını yerine getirebilmiş, talimatın 9. maddesi gereğince 3 milyon lira bedelli teminat mektubunun ibrazını ya da nakit ödemeyi gerçekleştirememiştir"

Yeniakit Publisher
2020-08-22 22:03:14 -
TBF'den Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Spor Kulübünün başvurusunun reddiyle ilgili açıklama:

İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Spor Kulübünün ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etmek için yaptığı başvurunun reddedilmesiyle ilgili açıklama yayımladı.

TBF'den yapılan açıklamada, Bandırma Basketbol İhtisas Kulübünün ligden çekilme kararı sonrası Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Spor Kulübünün Süper Lig'de mücadele etmek için yaptığı başvurunun titizlikle değerlendirildiği belirtildi.

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Spor Kulübünün 14 Ağustos'ta ING Basketbol Süper Ligi'nde yer almak üzere lisans başvurusu yaptığı aktarılarak, "Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Spor Kulübü, başvurusunda şartların yalnızca bir kısmını yerine getirebilmiş, talimatın 9. maddesi gereğince 3 milyon lira bedelli teminat mektubunun ibrazını ya da nakit ödemeyi gerçekleştirememiştir. TBF yöneticileri, bu süre zarfında kulüp başkanı başta olmak üzere, kulüp yetkilileriyle defalarca iletişime geçerek eksikliğin giderilmemesi halinde takımın lige alınmasının mümkün olamayacağını bildirmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Teminat mektubunun mali gücü gösteren esaslı bir unsur olduğunun vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 24 Ağustos Pazartesi saat 11.00'de gerçekleştirilecek ING Basketbol Süper Ligi kura çekimi öncesinde, katılmaya hak kazanan takımları belirlemek amacıyla, son iş günü olan 21 Ağustos Cuma akşamı toplanmış; kulübün verilen sürede şartları yerine getirmemesi ve katılım şartlarını taşıyan başka kulüp de olmaması nedeniyle ING Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonunun 15 takımla oynanmasına karar vermiştir. Hukukun uygulanması, eşit ve adil muamele hususunda dimdik yürüyüşünü sürdüren, aldığı kararlar ve uygulamaları ile kamuoyunun takdirini toplayan Türkiye Basketbol Federasyonunun samimiyeti ve gayreti ortadayken, kulüp yayın organlarından yapılan gerçek dışı açıklama ile sosyal medya üzerinden yapılan haksız eleştirileri kabul etmenin, aynı şekilde bir kısım çevrelerce dile getirilen ve hukuka uygun olmayan beklentilerin yerine getirilmesinin federasyonumuz anlayışında asla mümkün olmadığını kamuoyuna bildiririz."

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