SON DAKİKA
TBF'den Beşiktaş'a derbi faturası: Ağır ceza...
Spor

TBF'den Beşiktaş'a derbi faturası: Ağır ceza...

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi
TBF'den Beşiktaş'a derbi faturası: Ağır ceza...

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Beşiktaş'a 585 bin lira para cezası verdi.

TBF Disiplin Kurulu, Beşiktaş GAİN'e 585 bin lira para cezası verdi.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Beşiktaş'a 585 bin lira para cezası verdi.

TBF'den yapılan açıklamada, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında oynanan Beşiktaş GAİN-Fenerbahçe Beko derbisinde yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle siyah-beyazlı kulübün çeşitli gerekçelerle toplam 585 bin lira para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Spor

