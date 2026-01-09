TBF'den Beşiktaş'a derbi faturası: Ağır ceza...
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Beşiktaş'a 585 bin lira para cezası verdi.
TBF'den yapılan açıklamada, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında oynanan Beşiktaş GAİN-Fenerbahçe Beko derbisinde yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle siyah-beyazlı kulübün çeşitli gerekçelerle toplam 585 bin lira para cezasına çarptırıldığı belirtildi.
