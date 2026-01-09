  • İSTANBUL
Spor
8
Yeniakit Publisher
İtalya seferi bu sefer derbi sonrası başlıyor! Resmen Süper Lig sallanacak... Osimhen şoka girecek...
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

İtalya seferi bu sefer derbi sonrası başlıyor! Resmen Süper Lig sallanacak... Osimhen şoka girecek...

Fenerbahçe, Osimhen'in kankası Nijeryalı süper ayak Lookman için gözünü kararttı.

#1
Foto - İtalya seferi bu sefer derbi sonrası başlıyor! Resmen Süper Lig sallanacak... Osimhen şoka girecek...

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, Ademola Lookman için de gözünü kararttı. Sarı-lacivertliler, Atalanta'ya yaptığı teklifi yükseltirken, Galatasaray derbisi sonrası İtalya seferi düzenlenecek.

#2
Foto - İtalya seferi bu sefer derbi sonrası başlıyor! Resmen Süper Lig sallanacak... Osimhen şoka girecek...

Kış transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, Musaba'dan sonra Mert Günok ve Guendouzi'ye de imza attırdı.

#3
Foto - İtalya seferi bu sefer derbi sonrası başlıyor! Resmen Süper Lig sallanacak... Osimhen şoka girecek...

Fenerbahçe 4. transferini forvet bölgesine yapmayı planlarken ana hedefin Ademola Lookman olduğu belirtildi.

#4
Foto - İtalya seferi bu sefer derbi sonrası başlıyor! Resmen Süper Lig sallanacak... Osimhen şoka girecek...

Buna göre sarı-lacivertliler, Lookman'ı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Atalanta'ya Lookman için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak olan Fenerbahçe'nin, Nijeryalı futbolcu için gözden çıkardığı rakam da belli oldu.

#5
Foto - İtalya seferi bu sefer derbi sonrası başlıyor! Resmen Süper Lig sallanacak... Osimhen şoka girecek...

SÜPER KUPA FİNALİ SONRASI İTALYA'YA GİDİLİYOR

#6
Foto - İtalya seferi bu sefer derbi sonrası başlıyor! Resmen Süper Lig sallanacak... Osimhen şoka girecek...

Buna göre Fenerbahçe, Lookman için Atalanta'ya 5 milyon euro kiralama ve sezon sonunda 35 milyon euro olmak üzere toplam 40 milyon euroluk teklif sunacak.

#7
Foto - İtalya seferi bu sefer derbi sonrası başlıyor! Resmen Süper Lig sallanacak... Osimhen şoka girecek...

Başkan Sadettin Saran, Ademola Lookman transferi için kolları sıvarken Ertan Torunoğulları ve Devin Özek, Galatasaray derbisinin ardından bir kez daha İtalya'ya uçup transferi bitirmek için mesai harcayacak.

