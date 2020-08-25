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Spor TBF Üst Yöneticisi Onan: "Koronavirüs test maliyetlerini düşürmeye çalışıyoruz"
Spor

TBF Üst Yöneticisi Onan: "Koronavirüs test maliyetlerini düşürmeye çalışıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-08-25 11:58:04 -
TBF Üst Yöneticisi Onan: "Koronavirüs test maliyetlerini düşürmeye çalışıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Üst Yöneticisi Ömer Onan, yeni sezon protokolleri gereği takımlara maçlardan önce yapılacak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin maliyetini düşürmeye çalıştıklarını söyledi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezonun fikstür çekimi öncesinde konuşan Ömer Onan, "Bir dönüş protokolü yaptık. Yapılmasını istediklerimiz var. Maçlardan önce yapılacak testlerle alakalı sağlık ve spor bakanlıklarımızla görüşüyoruz. Kulüplerimize testlerin bir maliyeti olacak. Test maliyetlerini düşürmeye çalışıyoruz. Kulüplerin bu konuda ekonomik olarak sıkıntı yaşamaması için maliyetleri aşağı çekmek istiyoruz." diye konuştu.

Ligi yüzde 50 kapasite ile de olsa seyircili oynamak istediklerini aktaran Onan, şunları kaydetti:

"Uzun bir süredir basketbolsuz kaldık. Kimsenin tahmin etmeyeceği bir salgınla başa çıkmaya çalışıyoruz. Üstümüze düşen etkileri biz de yaşıyoruz. Ligimizi sonlandıramadık. O süreçten sonra çalışmalarımız, nasıl başlayabiliriz, neler yapabiliriz üzerineydi. Bütün temennimiz başladığımız gibi bitirmek üzerine. Tekrar durmak gerekirse ligin nasıl bitirileceği protokollerde var. Seyirci ile başlanabilmesini istiyoruz. Belki yüzde 50 ile başlanabilir. Basketbol seyirciyle güzel oluyor. Bakanlıklarımız bir karar alırsa seyirciyle başlamayı canıgönülden istiyoruz. Bizden önce başlayacak ligler var. Oralarda başlarsa biz de takip ederiz diye düşünüyorum. Yeni sezonun herkese iyi gelmesini, sağlıklı, basketbollu günlerle geçmesini diliyorum."

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